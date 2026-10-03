USA vs. México: Cómo ver y transmitir en vivo GRATIS y sin cable

Para ver el partido de Estados Unidos vs. México gratis en EE. UU., tienes un par de excelentes opciones, ya sea que prefieras la televisión tradicional a través de tu filial local de Telemundo o transmitirlo en vivo desde un dispositivo digital.

Este encuentro internacional se juega hoy, sábado 3 de octubre de 2026, en vivo desde el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, cuando la USMNT de Mauricio Pochettino se enfrente al Tri de Rafael Márquez.

Este es el primer enfrentamiento entre estos dos acérrimos rivales desde la final de la Copa Oro de la CONCACAF del año pasado, donde México se impuso 2-1 gracias a un gol de la victoria de Edson Álvarez en el minuto 77.

Pruebas gratuitas de servicios de TV en streaming

Si no tienes una antena tradicional y quieres ver la transmisión completa por cadena en tu dispositivo de streaming, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita temporal en un servicio de TV en streaming premium. Solo recuerda cancelar tu suscripción antes de que termine el período de prueba para que no te cobren la cuota mensual.

Fubo se encuentra entre los servicios que actualmente ofrecen una prueba gratuita de cinco días para nuevos suscriptores en todos sus paquetes. Es la forma ideal de acceder al gran choque de esta semana entre USA y México, además de mucha más acción del fútbol internacional, incluyendo partidos clave de la Liga de Naciones de la UEFA. Actualmente hay una oferta para el primer mes que puede otorgar a los clientes hasta $30 de descuento.

Proveedor Duración de la prueba Canal Fubo 5 días Telemundo, Universo (en español) DirecTV Stream 5 días Telemundo, Universo (en español) / TNT (en inglés)

Antena de TV de señal abierta (OTA)

Dado que este partidazo se transmitirá en las principales cadenas de televisión local en lugar de canales de cable premium, puedes verlo 100% gratis usando una antena de TV digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para la narración en español : Sintoniza tu estación local de Telemundo .

Números de canal de Telemundo

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números de canal exactos están vinculados directamente a la filial de transmisión local de tu ciudad.

A continuación, te mostramos dónde se ubica la cadena en los diez mercados de televisión más grandes de EE. UU.:

Área metropolitana de Nueva York

Telemundo: Canal 47 (WNJU)

Área de Los Ángeles

Telemundo: Canal 52 (KVEA)

Área de Chicago

Telemundo: Canal 44 (WSNS)

Área de Dallas–Fort Worth

Telemundo: Canal 39 (KXTX)

Área de Filadelfia

Telemundo: Canal 62 (WWSI)

Área de Houston

Telemundo: Canal 47 (KTMD)

Área de Atlanta

Telemundo: Canal 47 (WKTB-CD)

Área de Washington, D.C.

Telemundo: Canal 44 (WZDC-CD)

Área de Boston

Telemundo: Canal 60 (WNEU)

Área de San Francisco–Oakland–San José

Telemundo: Canal 48 (KSTS)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura televisiva del país para los próximos partidos de la USMNT y del Tri en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo evitando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).