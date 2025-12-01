Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo en los octavos de final de la Copa DFB el duelo entre el Unión Berlín y el FC Bayern Múnich. El inicio es a las 20:45 horas (tiempo de España). El lugar del encuentro será el estadio An der Alten Försterei en Berlín.

Cómo ver Unión Berlín vs Bayern Múnich, Pokal 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de GOL y GolStadium, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio Unión Berlín contra Bayern Múnich

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio An der Alten Försterei.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Unión Berlín vs Bayern Múnich: Alineaciones

Noticias sobre Unión Berlín

Union Berlin se ha presentado con confianza en el DFB-Pokal hasta ahora. El equipo de Steffen Baumgart celebró una clara victoria de 5-0 contra Gütersloh y posteriormente se impuso con 2-1 contra el finalista del año pasado Arminia Bielefeld.

En la Bundesliga, Union mostró últimamente una forma ascendente, pero tuvo que sufrir un revés el sábado con la derrota en casa por 1-2 contra el 1. FC Heidenheim. Especialmente destacado fue el partido contra el FC Bayern en la décima jornada, que los Eisernen empataron 2-2. Ambos goles fueron anotados por Doekhi, poniendo fin a la racha de victorias de Múnich.

Noticias sobre Bayern Múnich

El FC Bayern Múnich comenzó con una victoria por 3-2 contra Wehen Wiesbaden exitosamente en la DFB-Pokal y continuó con una clara victoria por 4-1 como visitante contra el 1. FC Köln.

En la última aparición en la Bundesliga en la Alte Försterei, el Bayern empató 2-2 con Union Berlín. Los goles fueron anotados por Luis Diaz y Harry Kane. Hoy, el Bayern nuevamente es favorito para el partido y buscará avanzar al cuartos de final con una victoria.

Forma

Balance de enfrentamientos directos

Unión Berlín vs Bayern Múnich: Las tablas

