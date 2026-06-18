Un árbitro árabe dirigirá el partido entre Egipto y Nueva Zelanda

La FIFA ha designado al árbitro árabe para el Egipto-Nueva Zelanda de la madrugada del lunes, en la segunda jornada del Mundial.

La cuenta de la FIFA en la red social «X» ha informado de que el árbitro emiratí Omar Al Ali será el encargado de arbitrar el partido entre Egipto y Nueva Zelanda.

Le asistirán los líneas emiratíes Mohamed Ahmed Youssef y Talib Al-Marri, y el cuarto árbitro peruano Kevin Ortega.

Egipto, dirigido por Hossam Hassan, debutó con un 1-1 ante Bélgica, mientras que Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán.

El encuentro se jugará a las 04:00 del lunes en Arabia Saudí.

Egipto busca su primera victoria en fases finales de la Copa del Mundo.