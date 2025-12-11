Udinese vs Napoli, Serie A: dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, nosotros recibiremos una comisión.

Después del tropiezo sufrido en la UEFA Champions League ante el Benfica de José Mourinho, el Napoli está llamado a levantarse de inmediato para seguir en la cima del campeonato italiano.

La décimo quinta fecha de la Serie A presenta la visita de los Napolitanos al Udinese, que ha enfrentado altibajos que no les han permitido tomar su mejor rumbo en la competencia doméstica.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluidas la formación, el canal de televisión y la cobertura en streaming.

Udinese vs Napoli: ver en TV y Streaming

Udinese vs Napoli estará disponible en directo en España a través de DAZN, Zona DAZN y DAZN 1, además de poder conectar a tu televisión con dispositivos Amazon Firestick, Google Chromecast y Consolas. En México y Sudamérica a través de Disney Premium.

Cómo ver con VPN

Fecha y Hora de Inicio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese contra el Napoli se juega el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 15:00 (tiempo España) en el Bluenergy Stadium de Udine.

Alineaciones

Noticias del Udinese

Runjaic no podrá contar con Atta, que es piedra angular y seguridad del Udinese, al igual que Kamara y Zemura están actualmente fuera de juego.

Noticias del Napoli

El 'Hospital' del Azzurri está saturado, ya que Conte no ha podido recuperar por el momento a Gutiérrez ni a Lobotka. Lukaku, que entrena por separado, no está en condiciones de volver a la convocatoria.

Forma

El ko de Lisboa ha roto la racha positiva del Napoli, capaz de ganar 4 seguidos (5 si se incluye la clasificación a los cuartos de la Copa Italia en los penaltis contra el Cagliari); el Udinese, en cambio, se está mostrando inconstante: fuera del segundo torneo nacional a manos de la Juve, 2 éxitos y 3 derrotas en los últimos 5 partidos.

Frente a Frente

Udinese y Napoli, en todas las competiciones, en su historia se han enfrentado 96 veces: 43 victorias del Azzurre, 34 empates y 19 victorias del Friuliano.

Clasificación

Napoli lidera el campeonato en primer lugar con 31 puntos junto con el Milan, mientras que el Udinese es undécimo con 18 puntos, equidistante de la zona europea y del descenso.