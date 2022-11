Túnez vs. Australia en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Túnez y Australia, correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022.

Túnez y Australia se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Janoub como escenario, se presentan los africanos con un valioso empate en su debut, frente a un rival que cayó víctima del actual campeón del mundo.

Las Águilas de Cartago arrancaron el campeonato con un valioso empate por marcador de 0-0 ante Dinamarca, duelo al que llegaban como los desfavorecidos. El equipo dirigido por Jalel Kadri es segundo en el grupo junto a la Dinamita Roja con un punto para cada uno.

Por su parte, los Socceroos arrancaron con el pie derecho su debut tomando la ventaja, pero al final se vieron superados por 1-4 frente Francia en la primera jornada, con Craig Goodwin como autor de la única anotación del equipo. El cuadro a cargo de Graham Arnold es sotanero en el tablero con cero unidades y la necesidad de sumar en su segundo juego.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

TÚNEZ - AUSTRALIA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Las alineaciones

El choque entre los Socceroos y las Águilas de Cartago, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Túnez enfrenta a Australia en la fecha 2 del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Janoub.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Túnez - Australia FECHA Sábado 26 de noviembre ESTADIO Al Janoub | Al Wakrah, Qatar HORARIO 07:00 (ARG, BRA, CHI), 05:00 (COL), 04:00 (MÉX), 11:00 (ESP), 02:00 (PT), 05:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Túnez y Australia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

TÚNEZ

Dahmen; Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi; Skhiri, Laïdouni, Sliti; Msakni, Jebali

AUSTRALIA

Ryan; Behich, Karacic, Rowles, McGree; Mooy, Souttar, Irvine; Goodwin, Duke, Leckie