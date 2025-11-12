Trinidad y Tobago vs. Jamaica, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Trinidad y Tobago recibe a Jamaica este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Hasely Crawford, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Trinidad y Tobago vs. Jamaica de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Soca Warriors llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Curazao en la fecha cuatro, con gol de Tyrese Spicer. El equipo dirigido por Dwight Yorke es tercero en el Grupo B con cinco puntos, al borde de la eliminación.

Por su parte, los Reggae Boyz vencieron por 4-0 a Bermudas en su más reciente partido en la eliminatoria, con anotaciones de Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson y Dujuan Richards. El cuadro a cargo de Steve McClaren es líder en la tabla con nueve unidades, con la posibilidad de confirmar su pase a la Copa del Mundo.

Cómo ver Trinidad y Tobago vs Jamaica, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Trinidad y Tobago vs Jamaica

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Dr. Franklin Essed.

México: 18:00 horas

18:00 horas Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas (tiempo del este)

19:00 horas (tiempo del este) España:01:00 horas (viernes 14)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Trinidad y Tobago

Los Soca Warriors se encuentran al borde de la eliminación, en la búsqueda de volver a una Copa del Mundo por primera vez desde 2006.

Noticias de la Selección de Jamaica

A punto de conseguir su boleto al Mundial, los Reggae Boyz también tienen entre sus pendientes la situación con Mason Greenwood, quien a pesar de contar con el pasaporte para jugar con Jamaica, no se ha comprometido con el equipo nacional.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

