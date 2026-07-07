Tras el susto del VAR, Zico marcó el segundo ante Argentina

Mustafa Zico celebró el gol de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial.

Egipto se adelantó en el 15’ con un cabezazo de Yasser Ibrahim y luego cedió la pelota a Argentina para salir al contraataque.

En el 60, Egipto montó un contraataque fulminante: Haitham Hassan dribló a varios rivales y cedió a Mohamed Salah, quien envió un pase profundo a Zico. Este definió con precisión.

La alegría duró poco: el VAR anuló el tanto por una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el origen de la jugada.

Pero siete minutos después llegó el segundo: contraataque rápido, centro raso de Hitham Hassan y definición de Zico que, esta vez, subió al marcador y acercó a los Faraones a los cuartos de final.