Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Tras el susto del VAR, Zico marcó el segundo ante Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Ziko
Argentina
Egipto
EE. UU.

Zico desafía al VAR... y vuelve a marcar contra Argentina

Mustafa Zico celebró el gol de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial.

Egipto se adelantó en el 15’ con un cabezazo de Yasser Ibrahim y luego cedió la pelota a Argentina para salir al contraataque.

En el 60, Egipto montó un contraataque fulminante: Haitham Hassan dribló a varios rivales y cedió a Mohamed Salah, quien envió un pase profundo a Zico. Este definió con precisión.

La alegría duró poco: el VAR anuló el tanto por una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el origen de la jugada.

Pero siete minutos después llegó el segundo: contraataque rápido, centro raso de Hitham Hassan y definición de Zico que, esta vez, subió al marcador y acercó a los Faraones a los cuartos de final.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google