Tottenham vs Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Desastre podría ser un eufemismo para describir el partido de Tottenham como visitante en Nottingham Forest. El equipo de Thomas Frank ingresó al City Ground con una racha de dos victorias consecutivas y podría haber escalado a la mitad superior de la tabla con una victoria. Pero los Tricky Trees los desmantelaron mientras que los Lilywhites implosionaron perdiendo 3-0. La humillación planteó más preguntas sobre la capacidad de Frank para dirigir al club. La junta respalda al entrenador, pero los aficionados ya se han vuelto contra él. Han perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Premier League y están concediendo goles tontos. Otra pobre actuación en casa podría no ser favorable para el entrenador danés.

Después de que una tormenta sacudiera Liverpool, los campeones defensores mostraron su carácter emergiendo ilesos. Una victoria fuera de casa ante el Inter de Milán mostró garra y determinación. Arne Slot luego se reconcilió con Mohamed Salah mientras Hugo Ekitike los llevó a una sólida pero poco espectacular victoria 2-0 contra Brighton en casa. Están invictos en seis partidos y finalmente han detenido una racha de malas derrotas. Con Salah yéndose para la AFCON, el entrenador puede elegir su alineación sin ningún drama e intentar ajustar su táctica. Derrotaron al Tottenham de manera contundente en la liga la última vez y buscarán repetir esas hazañas de nuevo.

El partido se podrá ver en DAZN en España, mientras que en México será a través de HBO Max. En Sudamérica se verá en ESPN y Disney+ Premium y en Estados Unidos a través de NBC, Telemundo, Universo y Peacock.

El partido será este sábado 20 de diciembre en el Tottenham Hotspur Stadium a las 18:30 horas, tiempo de España.

México: 11:30 horas

11:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos 12:30 horas (tiempo del Este)

Cuando Pape Sarr se fue a la AFCON, Yves Bissouma también buscará unirse a él una vez que se recupere. Archie Gray tuvo la culpa de un gol contra Nottingham, y los otros en el medio tampoco están cubriéndose de gloria. Frank solo puede elegir su lado y esperar que todos tengan una actuación sin errores.

La ausencia de Salah abre un mundo de posibilidades para Slot. Su 4-4-2 en rombo puede tener tanto a Alexander Isak como a Ekitike en la delantera con Wirtz en el rol libre. El impresionante Curtis Jones puede jugar por la izquierda, dando a Federico Chiesa un inicio poco común en la derecha. Dominik Szoboszlai también podría participar en el juego. Aunque Joe Gomez sufrió una lesión, Conor Bradley está de regreso a tiempo para reemplazarlo de inmediato. También se dice que Jeremie Frimpong está cerca de completar su entrenamiento.

