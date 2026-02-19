Tottenham vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tottenham esperará contar con ese efecto rebote de nuevo entrenador y una mejora de su horrible rendimiento como local cuando se enfrente a sus feroces rivales del norte de Londres y líderes de la liga, el Arsenal.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Spurs vs Arsenal, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Tottenham vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Tottenham vs Arsenal

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tottenham Hotspur.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

No es exactamente para entrar en pánico para los aficionados del Arsenal, pero les preocupará la forma en que su equipo ha dejado escapar puntos en las últimas semanas. Los Gunners liderarán la tabla independientemente de otros resultados cuando comiencen este Derbi del Norte de Londres, pero esa ventaja se reducirá a dos puntos si el Man City vence al Newcastle el sábado por la noche.

Las bajas por lesión del Tottenham siguen pareciendo una lista de la compra, pero los aficionados de los Spurs esperan que el efecto del cambio de entrenador se note plenamente aquí. El croata y exentrenador de la Juventus, Igor Tudor, dirigirá su primer partido al frente, y la primera tarea del técnico de 47 años será abordar el lamentable rendimiento del club en casa. Los Spurs solo han sumado 10 puntos en su estadio esta temporada, el tercer peor registro de la división.

La reciente tendencia del Arsenal a empatar partidos fuera de casa amenaza con descarrilar sus opciones al título tras los empates contra Nottingham Forest, Brentford y, más recientemente, ante el colista Wolves.

De verdad, esta es una ocasión de derbi enorme en ambos extremos de la tabla.

Noticias de lesiones, estadísticas clave del NLD y datos

Los Spurs no cuentan con Wilson Odobert, Ben Davies, Destiny Udogie, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur y Mohammed Kudus por lesión. Cristian Romero está sancionado.

Mikel Merino se pierde lo que resta de la temporada del Arsenal por una fractura en el pie. Martin Odegaard y Kai Havertz son serias dudas para este partido tras perderse el empate 2-2 en Wolves.

El Arsenal está invicto en los últimos siete enfrentamientos directos de la Premier League, ganando seis de ellos, y ganando en cada una de sus últimas tres visitas a los Spurs en la máxima categoría.

