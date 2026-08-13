El Ajax no convenció en absoluto este jueves por la noche en su visita al Shelbourne FC: 2-2. Tim Krul, analista de Ziggo Sport, se mostró bastante crítico al término del partido, especialmente con Marcos Leonardo.

El empate 2-2 no tuvo grandes consecuencias para el Ajax. Los de Ámsterdam ya habían ganado la ida de la tercera ronda previa de la Conference League la semana pasada por 3-1, por lo que igualmente siguen adelante hacia los play-offs.

Pero el juego del jueves por la noche no fue bueno, observó Krul. “Ahora mismo todavía no es una máquina bien engrasada. Y eso también es lógico, pero aun así esperas algo más de calidad en la segunda parte. Gestionar el partido con oficio. Pero eso no ocurrió. Creo que esta noche predomina la decepción”.

Krul cree saber a qué podría deberse en el Ajax. “Quizá sea un poco de confianza. El año pasado tuvieron tres entrenadores diferentes. Simplemente, un poco de tranquilidad en el club. Un par de buenos fichajes, que también todavía tienen que ponerse en forma”.

Uno de esos fichajes es el delantero Leonardo, que tampoco causó una gran impresión ante el Shelbourne. “Sobre Leonardo ya se ha dicho bastante”, señaló Krul. “Esta noche tampoco ha mostrado lo suficiente. Ante tres de esos carniceros atrás tampoco era un partido ideal para él, pero también en ese aspecto se ve que el Ajax todavía está buscando”.

“Se ve claramente que el chico todavía no tiene confianza en sí mismo, ahora mismo. Eso llegará, pero es un delantero que vive del gol. Y en este momento todavía no está mostrando lo suficiente”.

“Esta noche prácticamente no le he visto. En los últimos partidos sí entraba en el área, y entonces simplemente no definía bien. Pero estaba muy nervioso. Y también se vio cuando fue sustituido que no hay nada dentro. No tiene chispa. Eso sí es una pena para un chico así. Cuando llegas a un club nuevo, quieres mostrar cuanto antes lo que puedes hacer”, concluyó el exguardameta.