¿Telemundo o Universo? Cómo ver México vs. Sudáfrica con comentarios en Español en Estados Unidos

¡El gran día llegó! El Mundial arranca con el emocionante debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. Si resides en Estados Unidos y quieres vivir la adrenalina del encuentro con la narración y pasión de los comentarios en español, es clave que sepas qué canales y plataformas tienen los derechos de transmisión.
Toda la acción en español de este partido inaugural irá principalmente por la señal abierta de Telemundo. Para mantenerte al tanto de los horarios y de cómo sintonizar la señal digital, puedes ingresar directamente a este enlace informativo sobre el canal de Telemundo en vivo.
Las mejores opciones de TV Streaming
Para los que prefieren dejar atrás los cables, las plataformas digitales son la alternativa ideal. Tu prioridad número uno debe ser Fubo, un servicio de streaming de TV en vivo sumamente robusto que incluye tanto Telemundo como Universo en sus paquetes de canales. Lo mejor es que ofrece una prueba gratuita (free trial) para nuevos usuarios, permitiéndote disfrutar del debut mundialista de forma gratuita.
Otras grandes opciones para seguir de cerca el torneo incluyen DirecTV Stream, que destaca por su excelente estabilidad de señal en directo, y la cobertura exclusiva de FOX One si deseas alternar con los análisis complementarios de la jornada.
Próximos partidos en la red de FOX
Para complementar tu agenda futbolística, recuerda que la cadena FOX es la encargada oficial de la transmisión en inglés en EE. UU. Te compartimos algunos de los partidos más esperados del certamen que podrás sintonizar próximamente en su señal:
Fecha
Partido
Hora (Este)
Canal
13 de Junio
Brasil vs. Marruecos
6:00 PM
FOX / FOX One
16 de Junio
Argentina vs. Argelia
9:00 PM
FOX / FOX One
19 de Junio
EE. UU. vs. Australia
3:00 PM
FOX / FOX One
24 de Junio
México vs. Rep. Checa
9:00 PM
FOX / FOX One
Cómo ver con una Antena OTT (Over-The-Air)
Una de las formas más sencillas y económicas de ver el encuentro totalmente gratis en español es utilizando una antena de TV digital u OTT (Over-The-Air). Al conectar una antena a tu televisor, podrás sintonizar la señal local de Telemundo sin pagar suscripciones mensuales.
Si cuentas con un servicio de televisión de pago tradicional en casa, o quieres validar las frecuencias locales de tu proveedor en las metrópolis más grandes, aquí tienes una guía de canales habituales para sintonizar Telemundo:
Ciudad
Canal Digital (Antena)
DirecTV
Verizon Fios
Cox / Dish
Los Ángeles
Ch. 52
Ch. 406 / 52
Ch. 517
Ch. 835 (Dish)
Nueva York
Ch. 47
Ch. 406 / 47
Ch. 517
Ch. 835 (Dish)
Phoenix
Ch. 39
Ch. 406
—
Ch. 12 (Cox)
Las Vegas
Ch. 39
Ch. 406
—
Ch. 14 (Cox)