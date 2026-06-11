¿Telemundo o Universo? Cómo ver México vs. Sudáfrica con comentarios en Español en Estados Unidos

¡El gran día llegó! El Mundial arranca con el emocionante debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. Si resides en Estados Unidos y quieres vivir la adrenalina del encuentro con la narración y pasión de los comentarios en español, es clave que sepas qué canales y plataformas tienen los derechos de transmisión.

Toda la acción en español de este partido inaugural irá principalmente por la señal abierta de Telemundo. Para mantenerte al tanto de los horarios y de cómo sintonizar la señal digital, puedes ingresar directamente a este enlace informativo sobre el canal de Telemundo en vivo.

Las mejores opciones de TV Streaming

Para los que prefieren dejar atrás los cables, las plataformas digitales son la alternativa ideal. Tu prioridad número uno debe ser Fubo, un servicio de streaming de TV en vivo sumamente robusto que incluye tanto Telemundo como Universo en sus paquetes de canales. Lo mejor es que ofrece una prueba gratuita (free trial) para nuevos usuarios, permitiéndote disfrutar del debut mundialista de forma gratuita.

Otras grandes opciones para seguir de cerca el torneo incluyen DirecTV Stream, que destaca por su excelente estabilidad de señal en directo, y la cobertura exclusiva de FOX One si deseas alternar con los análisis complementarios de la jornada.

Próximos partidos en la red de FOX

Para complementar tu agenda futbolística, recuerda que la cadena FOX es la encargada oficial de la transmisión en inglés en EE. UU. Te compartimos algunos de los partidos más esperados del certamen que podrás sintonizar próximamente en su señal:

Fecha Partido Hora (Este) Canal 13 de Junio Brasil vs. Marruecos 6:00 PM FOX / FOX One 16 de Junio Argentina vs. Argelia 9:00 PM FOX / FOX One 19 de Junio EE. UU. vs. Australia 3:00 PM FOX / FOX One 24 de Junio México vs. Rep. Checa 9:00 PM FOX / FOX One

Cómo ver con una Antena OTT (Over-The-Air)

Una de las formas más sencillas y económicas de ver el encuentro totalmente gratis en español es utilizando una antena de TV digital u OTT (Over-The-Air). Al conectar una antena a tu televisor, podrás sintonizar la señal local de Telemundo sin pagar suscripciones mensuales.

Si cuentas con un servicio de televisión de pago tradicional en casa, o quieres validar las frecuencias locales de tu proveedor en las metrópolis más grandes, aquí tienes una guía de canales habituales para sintonizar Telemundo:

Ciudad Canal Digital (Antena) DirecTV Verizon Fios Cox / Dish Los Ángeles Ch. 52 Ch. 406 / 52 Ch. 517 Ch. 835 (Dish) Nueva York Ch. 47 Ch. 406 / 47 Ch. 517 Ch. 835 (Dish) Phoenix Ch. 39 Ch. 406 — Ch. 12 (Cox) Las Vegas Ch. 39 Ch. 406 — Ch. 14 (Cox)



