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Germany v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport
Transmite Telemundo en vivo por Fubo
Neil Bennett

¿Telemundo o Universo? Cómo ver México vs. Sudáfrica con comentarios en Español en Estados Unidos

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup

La espera por fin terminó. Este jueves 11 de junio, la Copa del Mundo rompe fuegos en el histórico Estadio Azteca con el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

¡El gran día llegó! El Mundial arranca con el emocionante debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. Si resides en Estados Unidos y quieres vivir la adrenalina del encuentro con la narración y pasión de los comentarios en español, es clave que sepas qué canales y plataformas tienen los derechos de transmisión.

Toda la acción en español de este partido inaugural irá principalmente por la señal abierta de Telemundo. Para mantenerte al tanto de los horarios y de cómo sintonizar la señal digital, puedes ingresar directamente a este enlace informativo sobre el canal de Telemundo en vivo.

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Las mejores opciones de TV Streaming

Para los que prefieren dejar atrás los cables, las plataformas digitales son la alternativa ideal. Tu prioridad número uno debe ser Fubo, un servicio de streaming de TV en vivo sumamente robusto que incluye tanto Telemundo como Universo en sus paquetes de canales. Lo mejor es que ofrece una prueba gratuita (free trial) para nuevos usuarios, permitiéndote disfrutar del debut mundialista de forma gratuita.

Otras grandes opciones para seguir de cerca el torneo incluyen DirecTV Stream, que destaca por su excelente estabilidad de señal en directo, y la cobertura exclusiva de FOX One si deseas alternar con los análisis complementarios de la jornada.

Próximos partidos en la red de FOX

Para complementar tu agenda futbolística, recuerda que la cadena FOX es la encargada oficial de la transmisión en inglés en EE. UU. Te compartimos algunos de los partidos más esperados del certamen que podrás sintonizar próximamente en su señal:

Fecha

Partido

Hora (Este)

Canal

13 de Junio

Brasil vs. Marruecos

6:00 PM

FOX / FOX One

16 de Junio

Argentina vs. Argelia

9:00 PM

FOX / FOX One

19 de Junio

EE. UU. vs. Australia

3:00 PM

FOX / FOX One

24 de Junio

México vs. Rep. Checa

9:00 PM

FOX / FOX One

Cómo ver con una Antena OTT (Over-The-Air)

Una de las formas más sencillas y económicas de ver el encuentro totalmente gratis en español es utilizando una antena de TV digital u OTT (Over-The-Air). Al conectar una antena a tu televisor, podrás sintonizar la señal local de Telemundo sin pagar suscripciones mensuales.

Si cuentas con un servicio de televisión de pago tradicional en casa, o quieres validar las frecuencias locales de tu proveedor en las metrópolis más grandes, aquí tienes una guía de canales habituales para sintonizar Telemundo:

Ciudad

Canal Digital (Antena)

DirecTV

Verizon Fios

Cox / Dish

Los Ángeles

Ch. 52

Ch. 406 / 52

Ch. 517

Ch. 835 (Dish)

Nueva York

Ch. 47

Ch. 406 / 47

Ch. 517

Ch. 835 (Dish)

Phoenix

Ch. 39

Ch. 406

Ch. 12 (Cox)

Las Vegas

Ch. 39

Ch. 406

Ch. 14 (Cox)

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