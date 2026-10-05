Subida vertiginosa en 4 meses: la asombrosa evolución de Hamza Abdelkarim

El valor de mercado de Hamza Abdelkarim, delantero de la selección de Egipto y del Barcelona, ha aumentado hasta los 8 millones de euros, en la última actualización de la plataforma "Transfermarkt" de este lunes 5 de octubre de 2026, lo que refleja el impacto positivo de su traspaso del Al Ahly egipcio al club catalán y de su incorporación a las filas de la selección absoluta de Egipto.

El valor de Abdelkarim (18 años) ha alcanzado los 8 millones de euros, después de ser de apenas 1,5 millones de euros en junio de 2026, con un aumento del 433 % en tan solo cuatro meses.

El jugador ocupa el tercer puesto entre los futbolistas más valiosos de Egipto, el puesto 20 entre los jugadores del Barcelona y el puesto 152 en la liga española, según las últimas clasificaciones de "Transfermarkt".

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La clasificación mundial de Hamza Abdelkarim

A nivel mundial, Abdelkarim ocupa el puesto 1546 entre todos los jugadores en cuanto a valor de mercado, el puesto 224 entre los delanteros puros y el puesto 26 entre los jugadores nacidos en 2008.

Abdelkarim pasó del Al Ahly egipcio al Barcelona en el verano de 2026, en una operación que despertó un amplio interés en África y en España, y rápidamente demostró su valía con su incorporación a la selección absoluta de Egipto en el Mundial 2026, bajo la dirección del técnico Hossam Hassan.

El Barcelona amplió su contrato con Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2030, lo que otorga al club catalán estabilidad a largo plazo con uno de los talentos jóvenes más destacados del continente africano.

Abdelkarim disputó un partido en la liga española durante la temporada 2026-2027, y hasta el momento no ha marcado goles ni ha dado ninguna asistencia, pero aún está al inicio de su trayectoria con el equipo de Hansi Flick.

La incorporación de Abdelkarim a la selección absoluta de Egipto contribuyó a aumentar notablemente su valor de mercado, convirtiéndose en uno de los nombres prometedores de la plantilla de Egipto, y marcó sus primeros goles con la selección absoluta egipcia ante Sudán del Sur hace unos días, en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.