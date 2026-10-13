Cómo ver Villarreal vs Napoli: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

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Villarreal vs SSC Nápoles
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SSC Nápoles
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Villarreal y SSC Nápoles. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Villarreal recibe al SSC Nápoles en el Estadio de la Cerámica en un partido de la Liga de Campeones que ambos clubes necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Estadio de la Ceramica

Cómo sintonizar el Villarreal vs SSC Nápoles

El partido entre Villarreal y SSC Nápoles se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo llega a este encuentro bajo presión tras caer 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga el pasado fin de semana. El equipo de Iñigo Pérez ha mostrado dificultades para convertir la posesión en ocasiones de gol, y una nueva derrota en Europa agravaría su situación en el grupo.

En LaLiga, Villarreal ha encontrado algo de alivio con victorias consecutivas ante Levante y Málaga, pero su incapacidad para romper defensas cerradas en la Cerámica es un problema que el Nápoles buscará aprovechar.

Massimiliano Allegri llega a España con la moral alta tras una contundente victoria por 3-0 ante el Frosinone en Serie A, un resultado que confirmó la solidez defensiva y la profundidad ofensiva del equipo italiano. La gestión cuidadosa de la carga de trabajo de Kevin De Bruyne sigue siendo central en el planteamiento de Allegri.

La campaña del Nápoles en la Champions League no ha estado exenta de dificultades. Una derrota 1-0 ante el Arsenal en septiembre mostró la distancia que todavía existe respecto a la élite europea, aunque los italianos han respondido bien en competición doméstica.

Ambos clubes se encuentran fuera de los puestos de clasificación en la tabla de la Champions League, lo que convierte este duelo en mucho más que un partido de trámite. El ganador se acercará a las posiciones que dan acceso a la siguiente ronda.

Noticias de los equipos y escuadras

Villarreal contra SSC Nápoles alineaciones

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoK. De BruyneK. De BruyneM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayG. NascimentoG. NascimentoR. HoejlundR. Hoejlund
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-4-2
Villarreal

Once inicial

SSC Nápoles

Suplentes

Manager

  • I. Perez
  • M. Allegri

Iñigo Pérez no podrá contar con Tajon Buchanan ni con Nicolas Pepe por lesión. El técnico del Submarino Amarillo tiene previsto alinear a Peter Gulacsi bajo palos, con una defensa formada por Santiago Mouriño, Renato Veiga, Sergi Cardona y Juan Foyth. Santi Comesaña y Pape Gueye actuarán como pivotes, con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Alberto Moleiro apoyando a Georges Mikautadze en ataque.

Massimiliano Allegri llega a Villarreal con una lista de bajas considerable. Costantino Favasuli, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara y Alessandro Buongiorno están todos descartados por lesión. El técnico italiano tiene previsto colocar a Alex Meret en portería, con una línea defensiva compuesta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marín y Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour y Stanislav Lobotka formarán el doble pivote, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano y David Neres dando soporte a Rasmus Højlund en la punta de ataque.

Villarreal

Lesiones y suspensiones

SSC Nápoles

Forma

VIL

VIL - Formulario

BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NAP

NAP - Formulario

INT
L3-2
ARS
L0-1
BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Villarreal llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, y también cayeron 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Las victorias ante Levante, 3-1, y Málaga, 1-3 fuera de casa, mostraron su capacidad goleadora, aunque las tres derrotas en cinco partidos reflejan una inconsistencia preocupante.

El Nápoles llega en mejor estado de forma, con tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La goleada 3-0 al Frosinone el pasado fin de semana fue su actuación más sólida del tramo, y también se impusieron al Bologna por 1-0 y empataron 1-1 con la Fiorentina en Serie A. Su única derrota en este período fue el 1-0 el-encajado ante el Arsenal en la Champions League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VillarrealEmpateSSC Nápoles
2
1
2
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso en diciembre de 2022, en el que Villarreal se impuso 3-2 con el Nápoles como local. En los dos precedentes de la Europa League de 2016, Villarreal ganó 1-0 en casa antes de un empate 1-1 en Nápoles. Remontándose más atrás, el Nápoles ganó los dos partidos de la fase de grupos de la Champions League de 2011, 2-0 en ambos encuentros. En el cómputo global de los cinco enfrentamientos registrados, el Nápoles acumula el mejor balance.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, Villarreal ocupa actualmente la posición 21 y el Nápoles la 27, lo que sitúa a ambos equipos fuera de los puestos de clasificación.

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