Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

Cómo ver Viking vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Viking vs Bayern Múnich se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al stream en vivo desde el enlace oficial disponible en https://www.foxone.mx/premier-league.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Lyse Arena de Stavanger acoge este martes un duelo de Champions League entre Viking y Bayern Múnich, con el conjunto noruego buscando una de las sorpresas de la fase de grupos ante uno de los clubes más poderosos del continente.

Viking llega al partido con una racha doméstica sólida y con la confianza de quien sabe ganar en casa. Sin embargo, la única derrota de sus últimos cinco partidos llegó precisamente en esta misma competición, ante el VfB Stuttgart, lo que recuerda la diferencia de nivel que existe entre la Eliteserien y el fútbol europeo de élite.

Bayern, por su parte, viene de un empate frustrante ante el Augsburgo en la Bundesliga, un resultado que dejó al equipo de Vincent Kompany con sensaciones encontradas tras ver anulados cuatro goles. La solidez del conjunto bávaro en Champions League, no obstante, ha sido notablemente superior a su rendimiento doméstico reciente.

Harry Kane continúa siendo el referente ofensivo del Bayern y el gran favorito de la cúpula del club para el Balón de Oro. A su lado, Michael Olise, cuyo futuro ha generado rumores en los últimos días, se espera que forme parte del once inicial pese al interés declarado de otros grandes clubes europeos.

Joshua Kimmich, que ha tenido que responder públicamente a los debates sobre su rol en la selección alemana durante la pausa internacional, tendrá la oportunidad de reivindicarse sobre el césped noruego con la camiseta del Bayern.

Para Viking, este partido representa una oportunidad de escribir una página memorable en la historia del fútbol noruego. El reto es mayúsculo, pero el Lyse Arena promete un ambiente que puede ser un factor a tener en cuenta.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Viking, Morten Jensen, no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth por lesión. El XI proyectado incluye a Arild Oestboe bajo palos, con Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim en defensa, y una línea de mediocampo y ataque formada por Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Henrik Roervik Bjoerdal.

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala ni David Santos Daiber por lesión. El Bayern presentaría un once con Manuel Neuer en portería, una defensa de Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano y Alphonso Davies, y un bloque ofensivo compuesto por Luis Díaz, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Joshua Kimmich y Harry Kane.

Forma

Viking llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Brann en la Eliteserien el 9 de octubre, y en septiembre golearon al Kristiansund BK por 8-1. Su única derrota en este período llegó ante el VfB Stuttgart en Champions League por 3-1. En total, han anotado 16 goles y encajado seis en estos cinco partidos.

Bayern acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga, mientras que su mayor goleada en este tramo fue el 7-0 al Union Berlin. En Champions League, el Bayern venció al Bodø/Glimt por 5-0. Los bávaros han marcado 15 goles y solo han encajado dos en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Viking y Bayern Múnich. Se añadirá más información conforme se acerque el inicio del partido.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, Bayern Múnich ocupa la segunda posición, lo que los sitúa entre los equipos con mejor rendimiento de la competición y los convierte en claros favoritos para avanzar. Viking, por su parte, se encuentra en el puesto 29, una posición que refleja la magnitud del desafío que afronta el conjunto noruego en su propio estadio.