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Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

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El Atlético Madrid visita el MHPArena de Stuttgart para medirse al VfB Stuttgart en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Diego Simeone lleva a sus jugadores a Alemania en un momento de gran confianza, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El conjunto rojiblanco llega a este partido después de una semana intensa. Primero superó al Alavés en LaLiga y luego derrotó al Manchester United por 2-0 en la Champions League antes de imponerse al Espanyol el pasado fin de semana. La solidez defensiva del equipo ha sido su sello más llamativo durante esta racha.

Julián Álvarez ha sido una pieza determinante en el engranaje ofensivo de Simeone desde su llegada al club en verano. El argentino fue destacado por el propio técnico tras la victoria ante el United, y su rendimiento ha generado expectativas elevadas en cada partido que juega.

El Stuttgart, por su parte, afronta este encuentro desde una posición más irregular. Sebastian Hoeness ha visto a su equipo alternar buenos resultados en la Champions League, como la victoria 3-0 ante el Slovan, con tropiezos en la Bundesliga, incluida una derrota ante el Hamburgo el pasado fin de semana.

El VfB ocupa el cuarto puesto de la fase de liga de la Champions League, mientras que el Atlético se encuentra en la decimoquinta posición, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para la clasificación a la siguiente ronda.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

Sebastian Hoeness no podrá contar con varios jugadores para este partido. Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas y Dan-Axel Zagadou están todos en la lista de bajas por lesión. El técnico alemán prevé alinear a Fabian Bredlow bajo palos, con una línea defensiva formada por Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Ramon Hendriks.

En el bando visitante, Diego Simeone tampoco llega con el plantel al completo. Cristian Romero se suma a la baja de Koke en la lista de indisponibles del conjunto colchonero. El técnico argentino apunta a un once con Jan Oblak en portería y una línea de campo que incluye a Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Julián Álvarez y Kang-In Lee.

Forma

VFB

VFB - Formulario

BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
SBR
W0-3
HSV
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ATM

ATM - Formulario

OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Stuttgart llega con un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un encuentro amistoso incluido. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes de eso cosechó una clara victoria por 3-0 frente al Slovan en la Champions League. En total, el equipo de Hoeness ha marcado seis goles y encajado tres en esos cinco compromisos.

El Atlético Madrid llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue el triunfo por 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, precedido por la victoria 2-0 ante el Manchester United en la Champions League. En ese tramo de cinco partidos, los colchoneros han anotado diez goles y solo han encajado uno, una cifra que refleja la solidez del bloque de Simeone.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateAtlético Madrid
0
1
0
Amistosos
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente disponible entre ambos clubes es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018, que terminó con empate a uno. Con tan solo un encuentro en el historial, no es posible establecer un patrón de resultados entre Stuttgart y Atlético Madrid.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el VfB Stuttgart ocupa el cuarto puesto, una posición que lo sitúa en zona de clasificación directa a los octavos de final. El Atlético Madrid, en cambio, se encuentra en el decimoquinto lugar, en la franja que obliga a disputar la ronda de play-off de eliminación, lo que añade presión a los visitantes para sumar puntos en Stuttgart.

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