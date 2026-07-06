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Cómo ver USA vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver por televisión e internet a través de las opciones que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos recibe a Bélgica en el Lumen Field de Seattle en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026, con Mauricio Pochettino buscando llevar al equipo local a los cuartos de final.

La selección estadounidense llega a esta instancia como ganadora del Grupo D, con victorias sobre Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina. El triunfo más reciente, un 2-0 ante Bosnia, fue especialmente notable: el equipo aguantó con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun en el segundo tiempo.

Lo que parecía una baja definitiva se convirtió en el tema central de la semana. FIFA confirmó inicialmente la sanción, pero el domingo dio marcha atrás y suspendió el castigo, dejando a Balogun habilitado para jugar. El campamento belga reaccionó con indignación: Rudi Garcia calificó la decisión de sorprendente y la federación belga anunció que agotará todos los recursos disponibles para impugnarla.

Bélgica, por su parte, no llega como un rival menor. Garcia clasificó al equipo como primero del Grupo G y superó a Senegal 3-2 en la Ronda de 32. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere conforman un ataque de nivel real, mientras que Thibaut Courtois ofrece una última línea de defensa formidable.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es un amistoso de marzo en el que Bélgica venció 5-2 a los estadounidenses. Pochettino querrá que ese resultado quede atrás. Con el Lumen Field lleno y Balogun de regreso en el once inicial, la USMNT tiene razones para creer que esta vez la historia puede ser diferente.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino cuenta con el once completo para este partido. El once proyectado de la USMNT tiene a Matt Freese en portería, con una línea defensiva formada por Alex Freeman, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream y Sergiño Dest. Weston McKennie y Tyler Adams actuarán en el mediocampo junto a Malik Tillman, con Christian Pulisic y Folarin Balogun en ataque. No hay lesionados ni sancionados para el combinado estadounidense, y la disponibilidad de Balogun quedó confirmada tras la decisión de FIFA de suspender su sanción de un partido.

Rudi Garcia también dispone de toda su plantilla. El once proyectado de Bélgica sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate y Maxim De Cuyper en defensa. Leandro Trossard, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne y Hans Vanaken forman el mediocampo, mientras que Jeremy Doku y Charles De Ketelaere ocupan posiciones de ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el bando belga.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La USMNT llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en la Ronda de 32, logrado con diez jugadores. Antes, el equipo de Pochettino venció a Australia 2-0 y a Paraguay 4-1 en la fase de grupos, aunque una derrota 3-2 ante Turquía mostró sus puntos débiles. Una caída 2-1 ante Alemania en un amistoso previo al torneo completa la serie de cinco.

Bélgica presenta tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el triunfo 3-2 sobre Senegal en la Ronda de 32. Los belgas también golearon a Nueva Zelanda 5-1 y a Túnez 5-0 en un amistoso, lo que refleja una capacidad ofensiva notable. Los empates ante Irán (0-0) y Egipto (1-1) en la fase de grupos muestran que el equipo sabe gestionar los partidos cuando la situación lo requiere. En total, Bélgica marcó diez goles en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso el 28 de marzo de 2026, con Bélgica ganando 5-2 como visitante. Antes de ese duelo, los dos equipos se habían visto en el Mundial de Brasil 2014, donde Bélgica se impuso 2-1 en tiempo extra. En los cuatro partidos registrados entre ambas naciones, Bélgica acumula tres victorias y una derrota, con 12 goles a favor y 7 en contra.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Estados Unidos terminó primero en el Grupo D, mientras que Bélgica se clasificó como líder del Grupo G.