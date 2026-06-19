Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver USA vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en línea para ver USA vs Australia están disponibles a través de VIX en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Australia se miden en el Seattle Stadium en un duelo del Grupo D que llega cargado de tensión, orgullo y mucho en juego. Es la segunda jornada del Mundial 2026, y ambas selecciones llegan con victorias en el bolsillo.

El equipo de Mauricio Pochettino viene de golear 4-1 a Paraguay en su debut mundialista, una actuación que generó elogios genuinos y encendió la imaginación de una afición local que espera mucho más. Folarin Balogun fue determinante, Christian Pulisic condujo el juego con autoridad y Gio Reyna marcó un tanto de categoría mundial que cambió la conversación sobre su rol en este equipo.

La semana, sin embargo, no ha sido tranquila. La palabra "layup", utilizada por un exjugador estadounidense para describir a Australia, desató una guerra mediática transatlántica que ha dado a este partido una carga extra. Harry Kewell respondió. Landon Donovan lanzó sus propias críticas. El portero australiano Matt Ryan también tuvo su momento. Tim Weah pidió respeto y perspectiva; Sebastian Berhalter lo dijo más directo: "Somos América, no nos dejamos pisotear."

Australia llega con sus propios argumentos. Tony Popovic dirigió a los Socceroos a una victoria 2-0 sobre Turquía en Vancouver, con la portería a cero y un esquema organizado que demostró que este equipo sabe cómo hacer daño. Nestory Irankunda y Mohamed Toure ofrecen velocidad en la transición, y los australianos no vienen a Seattle a defender.

Hay historia reciente que tampoco se olvida. En un amistoso físico disputado en octubre pasado, los dos equipos se midieron en un partido que dejó a Pulisic con un golpe y a ambos vestuarios con algo que demostrar. La duda sobre la disponibilidad del capitán americano ha sido el tema central de la semana, aunque sigue en la convocatoria.

Un triunfo de la USMNT los colocaría en una posición privilegiada para ganar el grupo y trazar un camino en casa que pocas generaciones han podido imaginar. Para Australia, el objetivo es exactamente el mismo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene previsto alinear a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman. En el mediocampo, Malik Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams conformarían el bloque central, mientras que Christian Pulisic apoyaría a Folarin Balogun y Sergino Dest en ataque. La condición física de Pulisic ha sido el tema dominante durante toda la semana, aunque el capitán americano figura en el once proyectado. La USMNT no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido.

Tony Popovic apostará por Patrick Beach en la portería, protegido por Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess y Harry Souttar en la línea defensiva. Jacob Italiano, Aiden O'Neill y Connor Metcalfe cubrirán el mediocampo, con Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda y Mohamed Toure liderando el ataque. Australia tampoco presenta lesionados ni suspendidos. Se añadirán actualizaciones si hubiera cambios antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La USMNT llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 4-1 sobre Paraguay el 13 de junio en el debut mundialista, precedida por una derrota 1-2 ante Alemania en amistoso. En ese tramo también sumaron un triunfo 3-2 frente a Senegal. Los americanos han marcado diez goles y encajado ocho en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con margen de mejora defensiva.

Australia presenta un registro más sólido: tres victorias, un empate y una derrota. Los Socceroos vienen de ganar 2-0 a Turquía el 14 de junio, con la portería a cero, y antes empataron 1-1 con Suiza en amistoso. En marzo golearon 5-1 a Curazao y vencieron 1-0 a Camerún. Su única derrota en este período fue un 1-0 ante México. Australia ha mantenido la portería a cero en dos de los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Los dos selecciones se han enfrentado dos veces en el registro disponible, con victorias en ambas para Estados Unidos. El duelo más reciente fue un amistoso el 15 de octubre de 2025, donde los americanos ganaron 2-1 en casa en un partido físico que dejó huella en ambos equipos. El precedente anterior data de junio de 2010, cuando Australia recibió a Estados Unidos y perdió 1-3. En total, la USMNT ha marcado cinco goles y encajado dos en estos dos enfrentamientos.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa del Mundo, Estados Unidos ocupa la primera posición y Australia la segunda antes de esta segunda jornada de la fase de grupos.