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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver Turquía vs USA en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Turquía vs USA se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El cierre del Grupo D del Mundial 2026 enfrenta a Turquía y Estados Unidos este jueves en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California. Para uno de los dos equipos, el partido llega con todo por demostrar. Para el otro, con todo ya conseguido.

Estados Unidos llega a este partido como líder indiscutido del grupo. Victorias sobre Paraguay (4-1) y Australia (2-0) han bastado a Mauricio Pochettino para asegurar el primer puesto y el pase a la Ronda de 32 antes incluso de disputar esta última jornada. El técnico argentino ha construido una selección que cree en sí misma, y los resultados lo avalan.

Turquía, en cambio, ya está eliminada. Las derrotas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0) cerraron su camino antes de llegar a Los Ángeles. El equipo de Vincenzo Montella regresa a casa sin haber marcado un solo gol en la fase de grupos, a pesar de acumular 33 remates en el partido ante Paraguay.

La gran incógnita en el bando estadounidense es Christian Pulisic. El capitán se perdió el partido ante Australia por una lesión en el gemelo, pero ha vuelto a entrenar y ha confirmado que está disponible si el técnico lo necesita. Pochettino tendrá que decidir si arriesga con él en un partido de menor exigencia competitiva.

Folarin Balogun, por su parte, ha sido uno de los grandes protagonistas de este Mundial en sus primeras semanas. El delantero figura entre los máximos goleadores del torneo y ha despertado el interés de varios clubes europeos tras su arranque explosivo con la selección.

Del lado turco, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler y Kenan Yıldız están en plenas condiciones. Montella querrá que su equipo se marche del torneo con algo de dignidad, aunque el resultado no altere ya ninguna clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Turquía vs USA en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella cuenta con todos sus jugadores de referencia disponibles para este partido. El once proyectado sitúa a Ugurcan Cakir bajo palos, con una defensa formada por Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral y Ferdi Kadioglu. En el centro del campo aparecen Ismail Yuksek y Hakan Calhanoglu, mientras que Arda Guler, Kenan Yildiz y Can Uzun acompañan a Deniz Gul en la línea ofensiva. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo turco.

Mauricio Pochettino realizará cambios significativos en el once estadounidense. Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards y Antonee Robinson no saldrán de inicio para evitar una tarjeta amarilla que les impediría jugar la Ronda de 32. Tim Ream y Sergiño Dest también descansarán. El once proyectado da entrada a Matt Turner en portería, con Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally y Auston Trusty en defensa, y Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alex Zendejas y Timothy Weah en el centro del campo, con Sebastian Berhalter y Haji Wright arriba. La situación de Christian Pulisic, que ha vuelto a entrenar tras su lesión en el gemelo, se decidirá en las horas previas al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega a este partido con un balance de una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante Paraguay en el Mundial, precedida por la caída ante Australia (2-0). Antes del torneo, el equipo de Montella venció a Venezuela (2-1) y a Macedonia del Norte (4-0), aunque también perdió ante Kosovo en la clasificación. En total, los turcos han marcado dos goles y encajado dos en esos cinco partidos, sin conseguir anotar en ninguno de sus dos encuentros mundialistas.

Estados Unidos presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue la victoria por 2-0 ante Australia en el Mundial, tras el 4-1 con el que abrieron el torneo ante Paraguay. Las únicas derrotas en ese tramo llegaron ante Alemania (1-2) en un amistoso y ante Portugal (0-2) en marzo. En conjunto, la selección de Pochettino ha marcado 10 goles y encajado seis en esos cinco encuentros, con dos victorias consecutivas en la fase de grupos sin encajar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2025, con victoria turca por 2-1 en un amistoso. Antes de ese resultado, Estados Unidos había ganado los dos precedentes: un 2-1 en junio de 2014 y otro 2-1 en mayo de 2010, ambos también en partidos amistosos. En los tres encuentros registrados, cada equipo ha ganado en una ocasión, con Turquía ganando el duelo más reciente.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo - Grupo D, Estados Unidos ocupa la primera posición, mientras que Turquía cierra el grupo en cuarta y última plaza.