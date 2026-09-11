Cómo ver Sunderland vs Arsenal: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

El Arsenal visita el Stadium of Light para enfrentarse al Sunderland en un partido de Premier League que llega en un momento de alto vuelo para los Gunners. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 14:00 Stadium of Light

Cómo sintonizar el Sunderland vs Arsenal

El Sunderland vs Arsenal se podrá seguir en directo a través de los canales indicados más abajo. Consulta las opciones de televisión y streaming disponibles en tu región para no perderte el partido.

¿Dónde puedo ver el Sunderland vs. Arsenal en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es en Telemundo.

¿Quiénes son los comentaristas de la transmisión de televisión?

Luis Omar Tapia y Diego Balado narran para Telemundo. Carlota Vizmanos presenta Fútbol Estelar junto a Adriana Monsalve.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Mikel Arteta llega a Sunderland con su equipo en un estado de forma envidiable. Los de norte de Londres acumulan cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 1-0 ante el Nápoles en la Liga de Campeones y una victoria 2-1 frente al Chelsea en la Premier League. Arsenal ocupa la segunda posición de la tabla, y la confianza en el vestuario es palpable.

Arteta, que está a punto de firmar un nuevo contrato que lo convertiría en uno de los técnicos mejor pagados del fútbol mundial, ha demostrado una capacidad notable para preparar a su equipo ante la adversidad. El entrenador español admitió haber saboteado deliberadamente partes de la pretemporada para que sus jugadores aprendieran a gestionar imprevistos, una filosofía que ya ha dado sus frutos esta temporada.

El Sunderland, por su parte, llega con una forma más irregular. El equipo de Regis Le Bris suma una victoria, un empate y una derrota en sus últimos tres encuentros de liga, aunque viene de ganar al Hull City en la Carabao Cup. Los de Wearside ocupan la duodécima posición y necesitan sumar puntos en casa para escalar posiciones.

Bukayo Saka sigue siendo el foco de atención en Arsenal, aunque voces críticas apuntan a que sus estadísticas no reflejan todavía el nivel que se espera de un jugador de élite mundial. El internacional inglés tendrá la oportunidad de responder sobre el césped en el Stadium of Light.

Declan Rice, que destacó la amenaza de Kevin De Bruyne tras el partido ante el Nápoles, será una pieza clave en el centro del campo visitante. Arsenal llega con argumentos más que suficientes para sumar tres puntos lejos de casa.

Forma

El Sunderland llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante el Hull City en la Carabao Cup, mientras que en liga empató 1-1 con el Brentford y venció 1-0 al Fulham. La única derrota en ese periodo llegó ante el Ipswich por 2-1.

El Arsenal presenta una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota en ese tramo. Los Gunners arrancaron la Liga de Campeones con un triunfo 1-0 en Nápoles y en Premier League han ganado al Chelsea (2-1), al Aston Villa (1-0) y al Coventry (3-0). El equipo de Arteta no ha encajado más de un gol en ninguno de sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Arsenal venció al Sunderland por 3-0 en un partido de Premier League disputado en el Emirates Stadium. En los cinco últimos duelos entre ambos conjuntos, Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un total de 14 goles a favor y 4 en contra. El único empate de la serie fue el 2-2 registrado en el Stadium of Light en noviembre de 2025.

Clasificación







