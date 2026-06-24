Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Sudáfrica vs Corea del Sur se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en el Monterrey Stadium en el partido decisivo del Grupo A del Mundial 2026. El ganador avanza a la siguiente ronda; el perdedor regresa a casa.

Bafana Bafana llega a este partido sin margen de error. Hugo Broos necesita una victoria para que Sudáfrica avance a los dieciseisavos de final. Un empate o una derrota cierra su participación en el torneo.

El camino hasta aquí no fue sencillo. Sudáfrica cayó 2-0 ante México en el debut mundialista y terminó con dos expulsados. En la segunda jornada, sin embargo, mostraron carácter: un penal tardío de Teboho Mokoena rescató un empate 1-1 ante Chequia que mantuvo vivas sus esperanzas.

Corea del Sur llega en mejor posición, pero tampoco puede relajarse. La derrota 1-0 ante México en Guadalajara dejó a los Guerreros Taeguk en segundo lugar del grupo, lo que significa que un empate les garantiza el pase, pero una derrota los dejaría pendientes de otros resultados.

El plantel coreano tiene calidad real. Son Heung-min lidera el ataque, Kim Min-jae es el pilar defensivo y Lee Kang-in aporta la chispa creativa desde el mediocampo. Hong Myung-bo dispone de un grupo con experiencia europea suficiente para manejar la presión de un partido de esta magnitud.

Para Sudáfrica, la ausencia de Teboho Mokoena por acumulación de tarjetas es un golpe importante. El mediocampista del Mamelodi Sundowns es el motor del equipo, y Broos necesitará que otros den un paso al frente. Oswin Appollis fue el mejor de Bafana Bafana ante Chequia y deberá repetir esa actuación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos tiene previsto alinear a Ronwen Williams bajo los tres palos, con una defensa formada por Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Maphosa Modiba. En el mediocampo se ubican Sphephelo Sithole, Jayden Adams y Thalente Mbatha, mientras que Thapelo Maseko, Iqraam Rayners y Oswin Appollis completan el once proyectado. No hay bajas por lesión ni suspensión registradas para Sudáfrica, aunque la información se actualizará antes del pitido inicial.

Myung-Bo Hong dispone de un once proyectado encabezado por Seung-Gyu Kim en portería, con una línea defensiva de Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee y Moon-Hwan Kim. In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee y Young-Woo Seol forman el mediocampo, con Kang-In Lee y Heung-Min Son como referentes ofensivos. Corea del Sur tampoco registra lesiones ni suspensiones en este momento.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Sudáfrica acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Chequia el 18 de junio, sellado por un penal tardío. Antes de eso, cayeron 2-0 ante México en el debut mundialista del 11 de junio. Su única victoria en esta racha llegó el 6 de junio ante Jamaica, con un triunfo 1-0 en un amistoso. Bafana Bafana anotó dos goles y recibió tres en estos cinco encuentros.

Corea del Sur llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante México el 19 de junio. Antes de eso, vencieron a Chequia 2-1 el 12 de junio y golearon a Trinidad y Tobago 5-0 el 31 de mayo. Sus dos derrotas en este período, ambas en amistosos de marzo, llegaron ante Austria y en una caída ante Ivory Coast que no figura en el conjunto de datos actual. Los Guerreros Taeguk anotaron ocho goles y encajaron seis en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Sudáfrica y Corea del Sur disponibles en el conjunto de datos actual. Esta sección se actualizará con la información histórica cuando esté disponible.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa del Mundo, Corea del Sur ocupa la segunda posición, mientras que Sudáfrica es cuarta en la clasificación antes de esta última jornada.