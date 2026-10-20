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Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
SSC Nápoles
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en directo para el Nápoles vs Bodø/Glimt están disponibles a continuación.

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El SSC Nápoles recibe al Bodø/Glimt en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles en un partido de la fase de liga de la Champions League. Massimiliano Allegri necesita una respuesta de su equipo tras un inicio de temporada que ha generado serias dudas sobre el rumbo del proyecto.

El conjunto napolitano atraviesa un momento de tensión. Cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones han puesto en entredicho el sistema de Allegri, y la derrota por 3-1 ante el Villarreal en la Champions League agudizó las críticas hacia el técnico italiano. La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne también ha sido objeto de escrutinio tras ese tropiezo europeo.

La situación contractual de Scott McTominay añade otro frente abierto para la dirección deportiva del club. Más allá de los números del acuerdo, el debate de fondo gira en torno a si el centrocampista escocés sigue siendo indispensable para el esquema táctico del equipo. Con Nápoles en el puesto 32 de la clasificación de la Champions League, la urgencia de sumar puntos es real.

El Bodø/Glimt llega a Nápoles con la moral por las nubes. El conjunto noruego, dirigido por Kjetil Knutsen, viene de protagonizar una de las sorpresas de la jornada al derrotar al Borussia Dortmund por 1-0 en el Aspmyra Stadion. Esa victoria, combinada con tres triunfos consecutivos en todas las competiciones, sitúa al club del Círculo Ártico en una posición inesperadamente cómoda en la clasificación europea.

El Aspmyra Stadion ya ha demostrado ser un fortín incómodo para los grandes clubes del continente, y el Bodø/Glimt querrá demostrar que su buen momento no fue un accidente. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, los noruegos aterrizan en Italia con argumentos de sobra para creer en sus posibilidades.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de la Champions League en directo.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

3-4-2-1
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Nápoles

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Massimiliano Allegri no podrá contar con Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara ni David Neres por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, una línea defensiva formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, y una medular en la que Kevin De Bruyne, Scott McTominay y Stanislav Lobotka tendrán protagonismo junto a Giovanni Di Lorenzo. Noa Lang, Leonardo Spinazzola y Rasmus Hoejlund completarían el equipo titular previsto. No se registran suspensiones en el bando local.

Kjetil Knutsen no podrá disponer de Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen ni Isak Sjong por lesión. El once probable del Bodø/Glimt contaría con Nikita Haikin en portería y una defensa formada por Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold, con Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen completando el equipo. El conjunto noruego tampoco registra suspendidos.

Forma

NAP

NAP - Formulario

BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOD

BOD - Formulario

BRA
L2-1
RAN
W2-6
KBK
W3-1
BVB
W1-0
H-K
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Nápoles llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en Serie A, y antes de eso cayó 3-1 frente al Villarreal en la Champions League. La única nota positiva reciente fue el triunfo por 3-0 ante el Frosinone. En esos cinco partidos, el equipo de Allegri ha marcado seis goles y ha encajado seis.

El Bodø/Glimt presenta una racha notablemente mejor: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 2-0 ante el Hamarkameratene en la Eliteserien, y antes de eso derrotaron al Borussia Dortmund por 1-0 en la Champions League. En esos cinco partidos han anotado doce goles y solo han concedido cuatro, lo que refleja una solidez colectiva evidente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los registros disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido supondrá el primer cruce oficial entre ambos clubes según los datos facilitados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, el Nápoles ocupa el puesto 32 y el Bodø/Glimt el 24. Los noruegos están mejor posicionados en la tabla europea, lo que convierte este partido en una cita de especial relevancia para los intereses clasificatorios del conjunto italiano.

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