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Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sporting de Lisboa vs LASK
Sporting de Lisboa
LASK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y LASK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sporting CP vs LASK se puede ver en directo a través de HBO Max en Estados Unidos. A continuación encontrarás las opciones de streaming en vivo disponibles para seguir el partido.

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El Sporting CP recibe al LASK en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un partido de la fase de liga de la Champions League. Los leones de Rui Borges buscan consolidar su posición en la tabla europea ante un rival austriaco que llega en un momento complicado.

El Sporting llega a este encuentro con paso firme. Tras ganar 3-1 al Galatasaray en septiembre y derrotar al Braga por el mismo marcador en Liga Portugal, el equipo lisboeta sumó una nueva victoria al imponerse 2-0 al Lens en la última jornada continental. Cuatro victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos reflejan la solidez del conjunto portugués.

El LASK, en cambio, atraviesa un momento más turbulento. Los austriacos cayeron 6-3 ante el Liverpool en la jornada anterior de Champions League, una derrota que deja al descubierto sus carencias defensivas en el máximo nivel europeo. En el campeonato doméstico, también perdieron frente al Rapid Viena antes de recuperarse con una goleada de 4-0 al Austria Lustenau.

En el plano individual, el Sporting deberá gestionar las bajas de Zeno Debast y Rodrigo Zalazar, aunque el plantel de Rui Borges tiene suficiente profundidad para afrontar el partido con garantías. El LASK, por su parte, llega sin ausencias confirmadas por lesión o sanción.

En la clasificación de Champions League, el Sporting CP ocupa la sexta plaza mientras el LASK se sitúa en la posición 33, lo que convierte este partido en una oportunidad clara para los locales de afianzar su presencia en la zona de clasificación directa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Sporting CP vs LASK en directo, junto con los canales de TV disponibles y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra LASK alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaAndrés AndradeAndrés AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

LASK

Manager

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

Rui Borges no podrá contar con Zeno Debast ni con Rodrigo Zalazar por lesión. El once probable del Sporting CP apunta a Kaique Pereira; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda; Maximilian Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo; Luís Guilherme, Issa Doumbia; y Luiz Suárez.

El LASK no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido. Dietmar Kühbauer dispone de todo el plantel y el once proyectado es: Lukas Jungwirth; Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, Joao Tornich; Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schöpf, Melayro Bogarde; Kasper Joergensen, Samuel Adeniran; y Sasa Kalajdzic. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

SCP

SCP - Formulario

GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
RCL
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAS

LAS - Formulario

HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
LIV
L3-6
LUS
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sporting CP llega con cuatro victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 sobre el Lens en Champions League el 13 de octubre, y en ese mismo período sumaron una victoria 3-1 ante el Galatasaray también en competición europea. Los leones han marcado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo, con los únicos puntos cedidos en empates ante Arouca y Famalicão en la Primeira Liga.

El LASK llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una goleada 4-0 sobre el Austria Lustenau el 17 de octubre en la Bundesliga austriaca, aunque antes de eso sufrieron una derrota 6-3 ante el Liverpool en Champions League y un 0-2 ante el Rapid Viena en liga. En total, los austriacos han marcado diez goles y encajado catorce en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sporting de LisboaEmpateLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
0
F
Europa League
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron2/3

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 1 de octubre de 2020, cuando el Sporting CP venció al LASK por 4-1 en la fase previa de la Europa League. En los tres encuentros registrados entre ambos clubes, el LASK acumula una victoria, frente a dos del Sporting CP, con un balance global de goles de 8-4 a favor del conjunto portugués.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Sporting CP ocupa actualmente la sexta posición, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33.

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