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Cómo ver Slovan vs VfB Stuttgart: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Slovan vs VfB Stuttgart
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slovan y VfB Stuttgart, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Slovan vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slovan Bratislava y VfB Stuttgart se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Slovan Bratislava recibe a VfB Stuttgart en el National Football Stadium de Bratislava en un duelo de la Liga de Campeones que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

El conjunto eslovaco afronta el partido bajo las órdenes de Yaya Touré, el excentrocampista del Barcelona y el Manchester City que ha asumido su primer cargo como entrenador en jefe. Touré llega al banquillo con ambición, pero la realidad europea de su equipo es complicada: una derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en septiembre dejó en evidencia la distancia que separa a Slovan del nivel continental más exigente.

Stuttgart, en cambio, llega con mayor confianza tras una victoria por 2-0 ante el Paderborn en la Bundesliga el pasado 10 de octubre. Sebastian Hoeness tiene a su equipo en la octava posición de la tabla de la Champions League, una plataforma sólida que quiere consolidar en esta salida a tierras eslovacas.

Los dos clubes ya se han medido en esta competición. En enero de 2025, Stuttgart ganó 3-1 en este mismo estadio, un resultado que Slovan tendrá muy presente mientras busca una reacción diferente ante su afición.

La irregularidad ha sido la nota dominante en el Stuttgart de esta temporada. Derrotas ante el Borussia Dortmund y el Hoffenheim en la Bundesliga conviven con victorias europeas, lo que dibuja un equipo con potencial pero sin la consistencia necesaria para ser predecible.

Slovan ha respondido mejor en el plano doméstico que en Europa. Un empate 1-1 ante el Skalica en su último partido de liga refleja un equipo que compite, pero que aún busca su mejor versión en el continente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido de la Liga de Campeones en directo, incluyendo canal de TV, streaming en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Slovan contra VfB Stuttgart alineaciones probables

4-1-4-1
Slovan crest
Slovan
SLB
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanG. ProemelG. ProemelC. FuehrichC. FuehrichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-1-4-1
Slovan

Once inicial

VfB Stuttgart

Manager

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Yaya Touré tiene previsto alinear a Dominik Takac bajo palos, con una defensa formada por Sandro Cruz, César Blackman, Kenan Bajric y Svetozar Markovic. El once proyectado del Slovan se completa con Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el equipo local de cara a este encuentro.

Sebastian Hoeness apunta a un once con Fabian Bredlow en portería y una línea defensiva compuesta por Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Grischa Proemel. Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Ermedin Demirovic completarían el bloque. Stuttgart llega con las bajas confirmadas de Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez y Ameen Al Dakhil. No hay sanciones activas en el equipo visitante, y se añadirán novedades si la situación cambia antes del partido.

Forma

SLB

SLB - Formulario

PSG
L6-1
ZIL
D3-3
MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
VFB

VFB - Formulario

VIK
W3-1
TSG
L2-1
BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Skalica en la 1. Liga el 10 de octubre. Antes de eso, el equipo de Touré ganó 2-1 al Komarno a domicilio y se impuso 3-1 al Nitra en la Copa, aunque la pesada derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones en septiembre marcó el punto más bajo de su campaña europea.

VfB Stuttgart registra dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, más un amistoso ganado. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 ante el Paderborn en la Bundesliga el 10 de octubre. Stuttgart también venció al Viking por 3-1 en la Champions League en septiembre, aunque las derrotas ante el Borussia Dortmund (0-1) y el Hoffenheim (1-2) muestran una falta de continuidad que ha caracterizado su temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SlovanEmpateVfB Stuttgart
0
1
2
Liga de Campeones
Slovan badge
Slovan
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
F
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan badge
Slovan
SLB
2
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Liga de Campeones en enero de 2025, cuando Stuttgart ganó 3-1 en el National Football Stadium de Bratislava. Los dos equipos también se enfrentaron en la fase de clasificación para la Europa League en agosto de 2010, con Stuttgart ganando 1-0 en Bratislava y empatando 2-2 en el partido de vuelta. En los tres encuentros registrados entre ambos, Stuttgart no ha perdido ninguno, acumulando dos victorias y un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, VfB Stuttgart ocupa la octava posición, mientras que el Slovan Bratislava se sitúa en el puesto 35.

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