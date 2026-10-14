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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se podrá seguir en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en streaming.

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Shakhtar Donetsk recibe al AEK Atenas en Stamford Bridge en un duelo correspondiente a la Champions League. Dos equipos que llegan al partido con necesidad de puntos en una fase de grupos que no perdona.

El Shakhtar llega en un gran momento de forma en su liga doméstica, con tres victorias consecutivas antes de este compromiso europeo. El conjunto dirigido por Arda Turan ha mostrado solidez defensiva y capacidad goleadora en las últimas semanas.

El AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, también atraviesa un buen tramo de resultados. Los griegos vienen de golear 8-1 en copa y de sumar una victoria en la Champions League ante el LASK, lo que les da confianza de cara a este desplazamiento.

En la tabla de la Champions League, ambos conjuntos se encuentran en la zona baja, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación. Perder podría complicar seriamente las opciones de avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Shakhtar Donetsk contra AEK Atenas alineaciones probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Arda Turan tiene las bajas de Eguinaldo e Irakli Azarovi para este partido. El once probable del Shakhtar Donetsk parte de Dmytro Riznyk bajo palos, con una defensa formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y un bloque ofensivo en el que aparecen Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias.

El AEK Atenas no presenta bajas ni suspensiones confirmadas. Marko Nikolic podría alinear a Alberto Brignoli en portería, con Luka Jovic y Lovro Majer como referencias ofensivas en el once proyectado.

Forma

SHK

SHK - Formulario

KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AEK

AEK - Formulario

LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Shakhtar llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-3 ante el Veres Rivne en liga, y en Champions League igualaron 1-1 frente al PSV Eindhoven. En esos cinco partidos, el conjunto ucraniano marcó ocho goles y encajó tres.

El AEK Atenas también presenta un balance positivo: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La goleada 8-1 ante el Panserraikos en copa destaca como el resultado más llamativo, mientras que en Champions League derrotaron 1-0 al LASK. Los griegos han encajado solo dos goles en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas en los registros disponibles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y el AEK Atenas la 15. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que otorga a este choque un peso especial de cara a las opciones de cada equipo de seguir en la competición.

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