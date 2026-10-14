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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se podrá seguir en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Shakhtar Donetsk recibe al AEK Atenas en Stamford Bridge en un duelo correspondiente a la Champions League. Dos equipos que llegan al partido con necesidad de puntos en una fase de grupos que no perdona.

El Shakhtar llega en un gran momento de forma en su liga doméstica, con tres victorias consecutivas antes de este compromiso europeo. El conjunto dirigido por Arda Turan ha mostrado solidez defensiva y capacidad goleadora en las últimas semanas.

El AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, también atraviesa un buen tramo de resultados. Los griegos vienen de golear 8-1 en copa y de sumar una victoria en la Champions League ante el LASK, lo que les da confianza de cara a este desplazamiento.

En la tabla de la Champions League, ambos conjuntos se encuentran en la zona baja, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación. Perder podría complicar seriamente las opciones de avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arda Turan tiene las bajas de Eguinaldo e Irakli Azarovi para este partido. El once probable del Shakhtar Donetsk parte de Dmytro Riznyk bajo palos, con una defensa formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y un bloque ofensivo en el que aparecen Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias.

El AEK Atenas no presenta bajas ni suspensiones confirmadas. Marko Nikolic podría alinear a Alberto Brignoli en portería, con Luka Jovic y Lovro Majer como referencias ofensivas en el once proyectado.

Forma

El Shakhtar llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-3 ante el Veres Rivne en liga, y en Champions League igualaron 1-1 frente al PSV Eindhoven. En esos cinco partidos, el conjunto ucraniano marcó ocho goles y encajó tres.

El AEK Atenas también presenta un balance positivo: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La goleada 8-1 ante el Panserraikos en copa destaca como el resultado más llamativo, mientras que en Champions League derrotaron 1-0 al LASK. Los griegos han encajado solo dos goles en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas en los registros disponibles.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y el AEK Atenas la 15. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que otorga a este choque un peso especial de cara a las opciones de cada equipo de seguir en la competición.