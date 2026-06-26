Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Senegal vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de VIX en Prime Video. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto en el cierre del Grupo I del Mundial 2026. Para ambas selecciones, esta es la última oportunidad de mantenerse con vida en el torneo.

Los Leones de Teranga llegan a este partido tras caer 3-2 ante Noruega en la segunda jornada. Ismaila Sarr marcó dos goles en ese encuentro, pero dos tantos de Erling Haaland en la segunda mitad sellaron la derrota de Pape Thiaw. Senegal acumula cero puntos y un saldo de goles negativo.

Irak atraviesa una situación aún más comprometida. El conjunto de Graham Arnold encajó un 3-0 ante Francia en Filadelfia, resultado que siguió a la goleada de 4-1 que le propinó Noruega en la primera jornada. Los Leones de Mesopotamia han concedido siete goles en sus dos apariciones mundialistas sin anotar ninguno.

Ambos equipos ocupan los dos últimos puestos del Grupo I con cero puntos. Francia ya está clasificada con seis puntos, mientras que Noruega también suma seis. Ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final, lo que significa que una victoria aquí todavía puede ser suficiente para uno de estos equipos.

Para Senegal, ganar significaría alcanzar los tres puntos y asegurar el tercer puesto del grupo. Un empate los mantendría vivos, aunque su diferencia de goles negativa hace que la clasificación como mejor tercero sea incierta. Irak necesita ganar obligatoriamente: un empate los elimina.

El BMO Field, estadio del Toronto FC, acogerá a más de 45.000 aficionados tras las obras de ampliación realizadas para el torneo. Con hinchas apasionados de ambas naciones esperados en grandes números, el ambiente promete ser uno de los más cargados de la fase de grupos.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Senegal vs Irak en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pape Thiaw presenta un once probable para Senegal con Mory Diaw bajo palos y una línea defensiva formada por Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf y Kalidou Koulibaly. Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara conforman el mediocampo, mientras que Ismaila Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson lideran el ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensiones para los Leones de Teranga.

Graham Arnold alinea a Ahmed Basil Fadhil en la portería de Irak, con una defensa compuesta por Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen y Merchas Doski. Zidane Iqbal, Ali Jasim y Marko Lawk Farji ocupan el centro del campo, con Amir Al-Ammari y Ayman Hussein apoyando al delantero Ali Al Hamadi. Irak tampoco reporta lesionados ni suspendidos de cara al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Senegal llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Noruega en la fase de grupos del Mundial el 23 de junio, encuentro en el que Ismaila Sarr anotó en dos ocasiones. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Francia el 16 de junio. Su única victoria en este tramo llegó contra Gambia, 3-1, en un amistoso de marzo, y empataron 0-0 con Arabia Saudí. Los Leones de Teranga han marcado ocho goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Irak también suma una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, con un empate y tres derrotas. Su salida más reciente fue la derrota 3-0 ante Francia el 22 de junio, precedida por la caída 4-1 ante Noruega el 16 de junio. Arnold igualó 1-1 con España en un amistoso de junio y venció 1-0 a Andorra en mayo. El conjunto iraquí ha marcado cuatro goles y encajado diez en este período, con un registro defensivo que resulta una preocupación evidente de cara a un partido que deben ganar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de encuentros anteriores entre Senegal e Irak. El partido del viernes en el BMO Field de Toronto representará el primer enfrentamiento registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal ocupa la tercera posición e Irak la cuarta tras dos jornadas disputadas.