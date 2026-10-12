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Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Sabah FK vs Slavia Praga
Sabah FK
Slavia Praga
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Slavia Praga. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu con la necesidad imperiosa de sumar los primeros puntos en la fase de grupos de la Champions League. El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 y promete ser un duelo directo entre dos equipos que aún no han debutado con una victoria en Europa esta temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Baku Olimpiya Stadionu

Cómo sintonizar el Sabah FK vs Slavia Praga

El partido está disponible para ver en directo.

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Acerca del encuentro

El conjunto azerbaiyano llega al encuentro con la derrota ante el Manchester United todavía fresca en la memoria. Caer 4-0 ante los ingleses fue un golpe duro, aunque su solidez en la liga doméstica sugiere que el equipo de Valdas Dambrauskas tiene recursos para competir.

Slavia Praga, por su parte, arrancó la Champions League con una derrota por 3-2 ante el Lens, un resultado que no refleja del todo el nivel que el equipo de Jindrich Trpisovsky ha mostrado en la Primera Liga checa. Los praguenses vienen en un momento de forma notable a nivel nacional.

La posición en la tabla de la Champions League añade urgencia a este enfrentamiento. Slavia Praga se encuentra en una situación más cómoda que Sabah FK, pero ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Con ambos equipos hambrientos de puntos y el ambiente del Baku Olimpiya Stadionu como telón de fondo, el partido tiene todos los ingredientes para ser competido y de resultado incierto. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Slavia Praga alineaciones probables

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Sabah FK llega con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev no estará disponible por lesión. El técnico Valdas Dambrauskas tiene previsto alinear un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los jugadores con más peso en el ataque.

Slavia Praga afronta el partido con una lista de bajas más extensa. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados por lesión, lo que limita las opciones de Jindrich Trpisovsky en varias posiciones. El once proyectado sitúa a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como piezas importantes en el esquema ofensivo. Ningún jugador de ninguno de los dos equipos cumple sanción.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZIR
W5-0
MUN
L4-0
SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SLP

SLP - Formulario

RCL
L2-3
TEP
W0-2
SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga, mientras que su mejor resultado del período fue una goleada 5-0 al Zira. La única derrota llegó en la Champions League ante el Manchester United, por 4-0. En total, el equipo azerbaiyano ha marcado nueve goles y encajado cuatro en este tramo.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo la derrota 3-2 ante el Lens en la Champions League. En el plano doméstico, los checos no han cedido ningún punto: vencieron al Viktoria Plzen por 2-1 y al FC Zlin por 1-0 en su salida más reciente. También golearon al FK Varnsdorf por 5-1 en la copa. En total, han anotado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga. Este partido será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Slavia Praga ocupa una posición que le da algo más de margen que a Sabah FK, situado cerca de la parte baja de la clasificación. Para el conjunto azerbaiyano, este partido es prácticamente una final en miniatura si quiere mantenerse con opciones reales de avanzar en la competición.

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