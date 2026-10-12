Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu con la necesidad imperiosa de sumar los primeros puntos en la fase de grupos de la Champions League. El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 y promete ser un duelo directo entre dos equipos que aún no han debutado con una victoria en Europa esta temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo sintonizar el Sabah FK vs Slavia Praga

El partido está disponible para ver en directo.

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Acerca del encuentro

El conjunto azerbaiyano llega al encuentro con la derrota ante el Manchester United todavía fresca en la memoria. Caer 4-0 ante los ingleses fue un golpe duro, aunque su solidez en la liga doméstica sugiere que el equipo de Valdas Dambrauskas tiene recursos para competir.

Slavia Praga, por su parte, arrancó la Champions League con una derrota por 3-2 ante el Lens, un resultado que no refleja del todo el nivel que el equipo de Jindrich Trpisovsky ha mostrado en la Primera Liga checa. Los praguenses vienen en un momento de forma notable a nivel nacional.

La posición en la tabla de la Champions League añade urgencia a este enfrentamiento. Slavia Praga se encuentra en una situación más cómoda que Sabah FK, pero ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Con ambos equipos hambrientos de puntos y el ambiente del Baku Olimpiya Stadionu como telón de fondo, el partido tiene todos los ingredientes para ser competido y de resultado incierto. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK llega con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev no estará disponible por lesión. El técnico Valdas Dambrauskas tiene previsto alinear un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic entre los jugadores con más peso en el ataque.

Slavia Praga afronta el partido con una lista de bajas más extensa. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz están todos descartados por lesión, lo que limita las opciones de Jindrich Trpisovsky en varias posiciones. El once proyectado sitúa a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como piezas importantes en el esquema ofensivo. Ningún jugador de ninguno de los dos equipos cumple sanción.

Forma

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga, mientras que su mejor resultado del período fue una goleada 5-0 al Zira. La única derrota llegó en la Champions League ante el Manchester United, por 4-0. En total, el equipo azerbaiyano ha marcado nueve goles y encajado cuatro en este tramo.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo la derrota 3-2 ante el Lens en la Champions League. En el plano doméstico, los checos no han cedido ningún punto: vencieron al Viktoria Plzen por 2-1 y al FC Zlin por 1-0 en su salida más reciente. También golearon al FK Varnsdorf por 5-1 en la copa. En total, han anotado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga. Este partido será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Slavia Praga ocupa una posición que le da algo más de margen que a Sabah FK, situado cerca de la parte baja de la clasificación. Para el conjunto azerbaiyano, este partido es prácticamente una final en miniatura si quiere mantenerse con opciones reales de avanzar en la competición.