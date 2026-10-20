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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Borussia Dortmund visita el Baku Olimpiya Stadionu para enfrentarse a Sabah FK en la Liga de Campeones. El equipo de Niko Kovac llega a Bakú con la necesidad urgente de sumar puntos tras un arranque europeo que ha generado más dudas que certezas.

El conjunto alemán acumula un tropiezo notable en esta fase de la competición. La derrota 0-1 ante Bodø/Glimt en el Círculo Ártico fue un golpe duro, y el propio Kovac reconoció sin rodeos que su equipo no mereció un resultado diferente. Esa honestidad del técnico croata no disimula la preocupación real por el rendimiento europeo del BVB.

En el plano doméstico, el panorama es más alentador. Dortmund ocupa el segundo puesto de la Bundesliga, respaldado por victorias ante VfB Stuttgart y Paderborn. Sin embargo, el empate sin goles ante Union Berlin el pasado fin de semana volvió a poner de manifiesto las dificultades del equipo para generar y convertir ocasiones claras.

Sabah FK llega al partido en un estado de forma notable. Los azerbaiyanos vienen de ganar 2-0 ante Slavia Praga en la Liga de Campeones, lo que demuestra que no serán un rival cómodo para ningún equipo europeo en su estadio. Valdas Dambrauskas ha construido un bloque difícil de batir en casa.

El Baku Olimpiya Stadionu será el escenario de un partido que Dortmund no puede permitirse perder si quiere mejorar su posición en la tabla europea. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, presentará un once probable con Stas Pokatilov bajo palos, una línea defensiva formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz y Steve Solvet, y una zona de creación con Du Queiroz, Veljko Simic y Umarali Rakhmonaliev. En ataque, Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels apuntarían a la titularidad. El club no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido.

Niko Kovac apostaría por Gregor Kobel en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson. En el centro del campo figuran Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha, Joey Veerman y Marcel Sabitzer, mientras que Serhou Guirassy encabezaría el ataque. Dortmund tampoco registra lesionados ni sancionados confirmados de cara al viaje a Azerbaiyán.

Forma

Sabah FK llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una victoria 4-0 ante FK Qabala en liga, y en la Liga de Campeones derrotaron 2-0 al Slavia Praga. En esos cinco partidos, los azerbaiyanos marcaron diez goles y encajaron solo uno, lo que refleja una solidez defensiva llamativa. El único punto cedido fue el empate 0-0 ante FK Neftchi.

Borussia Dortmund suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante Union Berlin en la Bundesliga. Antes de eso, cayeron 1-0 en Noruega ante Bodø/Glimt en la Liga de Campeones. En el lado positivo, el equipo de Kovac ganó 1-0 al VfB Stuttgart y 3-0 al Paderborn. En total, el BVB anotó cuatro goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre Sabah FK y Borussia Dortmund. Este partido podría representar el primer cruce entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Sabah FK ocupa la posición 22 y Borussia Dortmund la 18. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación general del torneo, lo que convierte este duelo en un partido de gran importancia para cualquiera de los dos que aspire a mejorar su situación en la fase de liga.