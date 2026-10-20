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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos. A continuación se indican las opciones de canal de TV y live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Roma recibe a Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico de Roma en un partido de la fase de grupos de la Champions League que llega en un momento cargado de emociones para el equipo de Gian Piero Gasperini.

Los giallorossi atraviesan una semana de contrastes. Cayeron de manera dolorosa ante el Real Madrid al ceder una ventaja de 3-1 en los minutos finales para perder 4-3, una derrota que dejó en evidencia sus dificultades para gestionar partidos en los momentos decisivos.

Sin embargo, el equipo respondió con carácter en la liga. Una victoria 2-0 sobre el Génova en la Serie A aportó algo de estabilidad y una portería a cero que el equipo necesitaba con urgencia antes de volver a la competición europea.

Slovan Bratislava llega a Roma bajo las órdenes de Yaya Touré tras sufrir una derrota contundente por 3-0 ante el VfB Stuttgart en su último partido de Champions League. Su rendimiento doméstico en la 1. Liga eslovaca ha sido más sólido, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros de liga.

En la tabla de la Champions League, Roma ocupa la posición 25 mientras que Slovan se sitúa en el puesto 36, lo que otorga una clara ventaja al conjunto local de cara a este choque europeo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini contará con la baja de varios jugadores importantes. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné y Paulo Dybala figuran en la lista de lesionados, por lo que el técnico italiano deberá ajustar su once. El once proyectado sitúa a Pierluigi Gollini bajo palos, con Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso en defensa, y Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli y Wesley en el mediocampo, con Donyell Malen como referencia ofensiva.

Slovan Bratislava llega sin grandes contratiempos en su plantilla, aunque Mykola Kukharevych no estará disponible por lesión. Dominik Takac defenderá la portería, con Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman formando la línea defensiva. Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic actuarán en el centro del campo, con Christian Martínez y Adam Griger como dupla atacante.

Forma

Roma llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Génova en la Serie A, que sumó una portería a cero y algo de confianza defensiva. Antes de eso, cayeron 4-3 ante el Real Madrid en la Champions League, resultado que siguió a un empate sin goles frente al Como. En esos cinco partidos, los romanos han marcado ocho goles y encajado siete.

Slovan Bratislava presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Spartak Trnava en la liga eslovaca, aunque previamente sufrieron una derrota por el mismo marcador ante el Stuttgart en la Champions. En total, han anotado ocho goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos clubes se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la ronda de clasificación para la Europa League en agosto de 2011. El encuentro más reciente acabó 1-1 en el Stadio Olimpico, mientras que Slovan se había impuesto 1-0 en el partido de ida disputado en su estadio. Cada equipo ganó en su propio feudo en esa eliminatoria, por lo que ninguno de los dos ha logrado imponerse como visitante en este limitado historial.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, Roma ocupa el puesto 25 y Slovan Bratislava el 36, con ambos equipos buscando escalar posiciones en la competición.