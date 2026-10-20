¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Roma vs Slovan: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Roma vs Slovan
Roma
Slovan
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio Olimpico, Rome
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos. A continuación se indican las opciones de canal de TV y live stream.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Roma recibe a Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico de Roma en un partido de la fase de grupos de la Champions League que llega en un momento cargado de emociones para el equipo de Gian Piero Gasperini.

Los giallorossi atraviesan una semana de contrastes. Cayeron de manera dolorosa ante el Real Madrid al ceder una ventaja de 3-1 en los minutos finales para perder 4-3, una derrota que dejó en evidencia sus dificultades para gestionar partidos en los momentos decisivos.

Sin embargo, el equipo respondió con carácter en la liga. Una victoria 2-0 sobre el Génova en la Serie A aportó algo de estabilidad y una portería a cero que el equipo necesitaba con urgencia antes de volver a la competición europea.

Slovan Bratislava llega a Roma bajo las órdenes de Yaya Touré tras sufrir una derrota contundente por 3-0 ante el VfB Stuttgart en su último partido de Champions League. Su rendimiento doméstico en la 1. Liga eslovaca ha sido más sólido, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros de liga.

En la tabla de la Champions League, Roma ocupa la posición 25 mientras que Slovan se sitúa en el puesto 36, lo que otorga una clara ventaja al conjunto local de cara a este choque europeo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Slovan alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan crest
Slovan
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficChristian MartínezChristian MartínezA. GrigerA. Griger
Slovan crest
Slovan
SBR
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Slovan

Manager

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Gasperini contará con la baja de varios jugadores importantes. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné y Paulo Dybala figuran en la lista de lesionados, por lo que el técnico italiano deberá ajustar su once. El once proyectado sitúa a Pierluigi Gollini bajo palos, con Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso en defensa, y Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli y Wesley en el mediocampo, con Donyell Malen como referencia ofensiva.

Slovan Bratislava llega sin grandes contratiempos en su plantilla, aunque Mykola Kukharevych no estará disponible por lesión. Dominik Takac defenderá la portería, con Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman formando la línea defensiva. Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic actuarán en el centro del campo, con Christian Martínez y Adam Griger como dupla atacante.

Forma

ROM

ROM - Formulario

TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SBR

SBR - Formulario

MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Roma llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Génova en la Serie A, que sumó una portería a cero y algo de confianza defensiva. Antes de eso, cayeron 4-3 ante el Real Madrid en la Champions League, resultado que siguió a un empate sin goles frente al Como. En esos cinco partidos, los romanos han marcado ocho goles y encajado siete.

Slovan Bratislava presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Spartak Trnava en la liga eslovaca, aunque previamente sufrieron una derrota por el mismo marcador ante el Stuttgart en la Champions. En total, han anotado ocho goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateSlovan
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan badge
Slovan
SBR
1
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los dos clubes se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la ronda de clasificación para la Europa League en agosto de 2011. El encuentro más reciente acabó 1-1 en el Stadio Olimpico, mientras que Slovan se había impuesto 1-0 en el partido de ida disputado en su estadio. Cada equipo ganó en su propio feudo en esa eliminatoria, por lo que ninguno de los dos ha logrado imponerse como visitante en este limitado historial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, Roma ocupa el puesto 25 y Slovan Bratislava el 36, con ambos equipos buscando escalar posiciones en la competición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google