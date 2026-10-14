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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Stadio Olimpico de Roma acoge un duelo de Champions League entre la AS Roma de Gian Piero Gasperini y el Real Madrid de José Mourinho. Los romanos buscan sumar en casa tras un inicio de temporada con altibajos, mientras que el conjunto blanco llega como uno de los favoritos del torneo.

Gasperini ha elogiado públicamente al rival, calificando al Real Madrid de campeones increíbles, aunque dejó claro que su equipo tiene su propia identidad y ha evolucionado bajo su dirección. El técnico italiano reconoció la herencia del anterior entrenador del club sin que eso eclipse el trabajo actual.

La Roma llega a este partido con un rendimiento irregular en Serie A. El empate sin goles ante el Como el pasado fin de semana confirmó que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión, aunque la victoria ante el Atalanta y el punto arrancado al Inter de Milán muestran que tiene capacidad para competir contra los grandes.

El Real Madrid, por su parte, viene de ganar al Villarreal en LaLiga y acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Kylian Mbappé encabeza un ataque con recursos para hacer daño a cualquier defensa en Europa, y Jude Bellingham aporta dinamismo desde el centro del campo.

El conjunto blanco también navega en medio de una polémica sobre su relación con los árbitros, aunque el técnico del Barcelona Hansi Flick se negó a entrar en ese debate desde Estambul, lo que refleja el peso mediático que arrastra el club español en cada jornada europea.

En cuanto a la Champions League, ambos equipos llegan con trabajo por hacer en la clasificación. El partido en el Olimpico puede ser determinante para las aspiraciones de avanzar en el torneo, y la presión recae especialmente sobre los locales, que necesitan el apoyo de su afición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini apunta a una alineación con Mile Svilar bajo palos, una defensa formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka, y Wesley como carrilero. En el centro del campo se espera la presencia de Marten de Roon, Devyne Rensch y Manu Koné, mientras que Matias Soulé y Paulo Dybala actuarían como referencias creativas junto a Donyell Malen en ataque. No se reportan bajas por lesión ni sanción en el equipo local de cara a este encuentro.

Mourinho dispone de Thibaut Courtois en portería, con una línea defensiva compuesta por Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham forman el doble pivote, con Brahim Díaz y Federico Valverde aportando amplitud. Yan Diomandé y Kylian Mbappé completan el once proyectado. El equipo visitante tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o sanción en este momento.

Forma

La Roma llega con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Gasperini no ha perdido recientemente, aunque le cuesta cerrar encuentros: el último fue el empate sin goles ante el Como en Serie A. Antes de eso, igualó 2-2 con el Inter de Milán y firmó un 1-1 ante el Fenerbahce en Champions League. Las victorias ante el Torino (0-2) y el Atalanta (2-1) muestran que el equipo tiene punch cuando encuentra su ritmo. En total, ha marcado seis goles y encajado cuatro en este período.

El Real Madrid presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La única caída llegó ante el Atlético de Madrid (2-1) en LaLiga, pero los blancos respondieron con victorias consecutivas, la más reciente ante el Villarreal (1-0). En Champions League, superaron al Inter de Milán (2-1) en su último duelo europeo. El equipo ha marcado nueve goles y encajado cuatro en este tramo, con una racha de tres partidos seguidos anotando al menos dos tantos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece con claridad al Real Madrid. En los últimos encuentros oficiales, todos en la fase de grupos de la Champions League, los blancos no han perdido ninguno, acumulando victorias por 3-0 y 2-0 en el Bernabéu, y por 2-0 en el Olimpico. El único antecedente que no se saldó con victoria madridista fue un amistoso en 2019 que terminó 2-2. La Roma no ha logrado superar al conjunto blanco en un partido oficial en ninguno de los cruces registrados, lo que sitúa al equipo local ante el reto de romper una tendencia histórica desfavorable.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, la Roma ocupa la posición 17 y el Real Madrid la 13. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la clasificación general del torneo, lo que convierte este enfrentamiento en un partido con implicaciones directas para sus opciones de avanzar a la siguiente fase.