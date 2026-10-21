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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido puede verse en directo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en vivo desde el enlace oficial del canal.

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El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. José Mourinho busca sumar tres puntos vitales en Europa antes del clásico del fin de semana.

Los blancos llegan en un momento de gran confianza. Su último partido en LaLiga fue una goleada por 4-1 ante el Sevilla, en la que el joven Yan Diomande fue la gran figura de la noche. Con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham en el ataque, el Bernabéu espera otro espectáculo.

En Champions League, el Real Madrid también viene de una victoria por 3-4 ante la Roma en el Estadio Olímpico, resultado que confirmó el buen momento del equipo en la competición europea. Cada uno de sus últimos seis partidos en casa en Europa ha producido tres goles o más.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, atraviesa un momento irregular en la Bundesliga. Cayó 6-1 ante el Bayern de Múnich el pasado fin de semana, aunque en Champions League llega con una victoria reciente frente al PSV Eindhoven.

El conjunto alemán ocupa una posición comprometida en la tabla de la Champions League, lo que convierte este desplazamiento a Madrid en una cita de máxima exigencia para sus aspiraciones europeas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión o sanción para este partido. El once probable del Real Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, una defensa formada por Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Federico Valverde, un centro del campo con Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande y Arda Güler, y una línea atacante con Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Por parte del RB Leipzig, Martín Demichelis también dispone de todos sus efectivos disponibles. El once proyectado sitúa a Maarten Vandevoordt en portería, con una defensa compuesta por Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán y David Raum. En el centro del campo figuran Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi y Christopher Nkunku, mientras que Antonio Nusa, Brajan Gruda y Romulo Cruz forman el ataque. Se añadirá cualquier novedad en la convocatoria conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su derrota más reciente fue ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga, aunque desde entonces ha encadenado tres triunfos consecutivos, incluida la goleada 4-1 al Sevilla y el 3-4 ante la Roma en Champions League. En esos cinco encuentros, los blancos han marcado once goles y encajado nueve.

El RB Leipzig presenta un balance de dos victorias, una derrota y una derrota más en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue la contundente derrota 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga el pasado 17 de octubre. En el lado positivo, los de Demichelis ganaron 6-0 al Eintracht Frankfurt y 5-0 al Hamburgo en liga, mostrando una capacidad goleadora notable cuando está en su mejor versión.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 6 de marzo de 2024, cuando empataron 1-1 en el Bernabéu en la fase de liga de la Champions League. En el partido de ida de aquella misma edición, el Real Madrid se impuso 1-0 en Leipzig. En los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos clubes en la competición europea, el balance es de dos victorias para el Real Madrid, una para el RB Leipzig y un empate, con un total de nueve goles marcados.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Madrid ocupa la octava posición, lo que lo sitúa cómodamente dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. El RB Leipzig, en cambio, se encuentra en el puesto 21, una situación que lo deja fuera de la zona de clasificación y que convierte este partido en un duelo de máxima urgencia para el conjunto alemán si quiere mantener vivas sus opciones europeas.