¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoRB Leipzig
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Bernabeu
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido puede verse en directo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en vivo desde el enlace oficial del canal.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. José Mourinho busca sumar tres puntos vitales en Europa antes del clásico del fin de semana.

Los blancos llegan en un momento de gran confianza. Su último partido en LaLiga fue una goleada por 4-1 ante el Sevilla, en la que el joven Yan Diomande fue la gran figura de la noche. Con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham en el ataque, el Bernabéu espera otro espectáculo.

En Champions League, el Real Madrid también viene de una victoria por 3-4 ante la Roma en el Estadio Olímpico, resultado que confirmó el buen momento del equipo en la competición europea. Cada uno de sus últimos seis partidos en casa en Europa ha producido tres goles o más.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, atraviesa un momento irregular en la Bundesliga. Cayó 6-1 ante el Bayern de Múnich el pasado fin de semana, aunque en Champions League llega con una victoria reciente frente al PSV Eindhoven.

El conjunto alemán ocupa una posición comprometida en la tabla de la Champions League, lo que convierte este desplazamiento a Madrid en una cita de máxima exigencia para sus aspiraciones europeas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • J. Mourinho
  • Martín Demichelis

José Mourinho cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión o sanción para este partido. El once probable del Real Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, una defensa formada por Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Federico Valverde, un centro del campo con Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande y Arda Güler, y una línea atacante con Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Por parte del RB Leipzig, Martín Demichelis también dispone de todos sus efectivos disponibles. El once proyectado sitúa a Maarten Vandevoordt en portería, con una defensa compuesta por Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán y David Raum. En el centro del campo figuran Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi y Christopher Nkunku, mientras que Antonio Nusa, Brajan Gruda y Romulo Cruz forman el ataque. Se añadirá cualquier novedad en la convocatoria conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RBL

RBL - Formulario

HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
FCB
L6-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su derrota más reciente fue ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga, aunque desde entonces ha encadenado tres triunfos consecutivos, incluida la goleada 4-1 al Sevilla y el 3-4 ante la Roma en Champions League. En esos cinco encuentros, los blancos han marcado once goles y encajado nueve.

El RB Leipzig presenta un balance de dos victorias, una derrota y una derrota más en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue la contundente derrota 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga el pasado 17 de octubre. En el lado positivo, los de Demichelis ganaron 6-0 al Eintracht Frankfurt y 5-0 al Hamburgo en liga, mostrando una capacidad goleadora notable cuando está en su mejor versión.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRB Leipzig
2
1
1
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 6 de marzo de 2024, cuando empataron 1-1 en el Bernabéu en la fase de liga de la Champions League. En el partido de ida de aquella misma edición, el Real Madrid se impuso 1-0 en Leipzig. En los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos clubes en la competición europea, el balance es de dos victorias para el Real Madrid, una para el RB Leipzig y un empate, con un total de nueve goles marcados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Madrid ocupa la octava posición, lo que lo sitúa cómodamente dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. El RB Leipzig, en cambio, se encuentra en el puesto 21, una situación que lo deja fuera de la zona de clasificación y que convierte este partido en un duelo de máxima urgencia para el conjunto alemán si quiere mantener vivas sus opciones europeas.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google