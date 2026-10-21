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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Feyenoord se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Benito Villamarín de Sevilla acoge un duelo europeo entre Real Betis y Feyenoord, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Dos equipos con ambición continental se miden en un partido que llega en un momento de forma contrastante para cada conjunto.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega al partido condicionado por lo ocurrido el pasado fin de semana. Los verdiblancos cayeron 5-2 ante el Barcelona en La Cartuja, un resultado que pone a prueba la solidez defensiva del equipo antes de un compromiso europeo exigente.

Sin embargo, el Betis tiene motivos para creer en sus posibilidades. La victoria 3-2 ante el Oporto en la Champions League, con Isco transformando un penalti decisivo en el tramo final, demostró que el equipo sevillano sabe competir en Europa cuando el partido lo requiere.

Feyenoord llega a Sevilla con el viento a favor. Giovanni van Bronckhorst dirige un equipo que ha ganado sus últimos cinco partidos de forma consecutiva, con una contundencia que incluye victorias por 7-0 y 5-0 en la Eredivisie.

El equipo de Róterdam también suma puntos en la Liga de Campeones tras superar al Como 3-2 en la jornada anterior. La confianza del vestuario es alta, y el capitán Luciano Valente ha destacado el ambiente positivo que rodea al grupo esta temporada.

El partido promete intensidad entre un Betis que necesita sumar en casa y un Feyenoord que viaja con la mentalidad de seguir ganando. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni con Juan Hernández por lesión. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra, mientras que Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals y Facundo Bernal acompañarán a Troy Parrott en ataque.

Feyenoord llega con una lista de bajas considerable: Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están todos descartados por lesión. Van Bronckhorst alineará previsiblemente a Tjark Ernst en portería, con Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste y Mika Marmol en defensa, y Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa completando el once.

Forma

El Betis llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 5-2 ante el Barcelona, aunque antes de eso encadenaron victorias ante el Oporto en Champions (3-2) y ante el Osasuna en liga (5-2). En total, los verdiblancos han marcado doce goles y encajado once en ese tramo, lo que refleja tanto su capacidad ofensiva como cierta fragilidad defensiva.

Feyenoord presenta una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 4-3 ante el Telstar en la Eredivisie, y antes de eso se impusieron al Como 3-2 en la Champions League. En ese período, el equipo neerlandés ha marcado diecisiete goles y encajado seis, con victorias de gran margen como el 7-0 al Zwolle y el 5-0 al Utrecht que subrayan su potencial anotador.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Feyenoord FEY 1 F 2 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos clubes es reciente: el pasado 29 de enero de 2026, Real Betis y Feyenoord se enfrentaron en la Europa League, con victoria del conjunto sevillano por 2-1 en el Benito Villamarín. Con un único encuentro en el historial disponible, el Betis parte con el antecedente favorable de haber ganado en casa ante los neerlandeses.

Clasificación

En la fase de grupos de la Champions League, el Real Betis ocupa la décima posición mientras que Feyenoord se encuentra en el puesto 24. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su situación en la tabla y mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.