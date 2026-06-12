Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Qatar vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Qatar y Suiza se puede seguir en televisión y en transmisión en línea a través de los siguientes canales y plataformas. A continuación se detallan las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Qatar y Suiza abren su participación en el Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California. Para los marrones, esta es la primera Copa del Mundo que disputan como equipo visitante tras haber sido anfitriones en 2022.

Bajo la dirección de Julen Lopetegui, Qatar llega a este torneo con un proceso de reconstrucción visible. El técnico español de 59 años, con un currículum que incluye el Real Madrid, el Sevilla y la selección española, tiene el encargo de dar un salto de nivel a los Maroon en el escenario más exigente del fútbol mundial.

La figura más destacada del conjunto qatarí es Akram Afif, el creativo de Al-Sadd que combina desborde y visión de juego para generar ocasiones al delantero histórico del equipo, Almoez Ali. La dupla es el corazón ofensivo de un equipo que necesita rendir por encima de sus posibilidades para competir en este grupo.

Suiza, por su parte, llega con la solidez que la caracteriza. Murat Yakin conduce a La Nati en su decimotercera participación mundialista, con Granit Xhaka como capitán y eje del equipo. El centrocampista, que guió al Sunderland a la permanencia en la Premier League y a la clasificación para la Europa League esta temporada, afronta su cuarto Mundial.

Breel Embolo, quien superó una incertidumbre burocrática con su visado de entrada a Estados Unidos días antes del torneo, estará disponible para aportar imprevisibilidad en el ataque. La presencia del delantero del Stade Rennais, junto con el portero Yann Sommer y el central Manuel Akanji, refuerza a un equipo suizo que llegó a esta fase dominando su grupo clasificatorio europeo sin necesidad de play-off.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, a qué hora comienza y en qué canales se transmite.

Noticias del equipo y escuadras

Qatar, dirigido por Julen Lopetegui, no registra lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles, y el once titular proyectado no ha sido publicado. La información se actualizará cuando se conozcan las novedades del equipo más cerca del partido.

Suiza, bajo las órdenes de Murat Yakin, tampoco presenta bajas confirmadas en los datos oficiales. Breel Embolo, cuya participación en el torneo estuvo en duda por un problema con su visado de entrada a Estados Unidos, recibió la autorización para incorporarse a la concentración y estará disponible para el cuerpo técnico. El once probable se publicará cuando el seleccionador lo confirme.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Qatar llega al torneo con una racha preocupante: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con solo dos goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante El Salvador el 6 de junio. Antes de eso, cayó 1-0 ante Irlanda en un amistoso de mayo. En la Copa Árabe FIFA de diciembre, los marrones perdieron ante Túnez por 3-0 y ante Palestina por 1-0, con un empate 1-1 intercalado frente a Siria.

Suiza presenta un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con siete goles marcados y seis encajados. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante Australia el 6 de junio. El resultado más positivo del período fue una goleada por 4-1 sobre Jordania el 31 de mayo. Los suizos también empataron 0-0 con Noruega en marzo, perdieron 3-4 ante Alemania y empataron 1-1 con Kosovo en la fase de clasificación de la UEFA para este Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

QAT Último partidos SUI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy limitado. El único precedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 14 de noviembre de 2018, en el que Qatar venció a Suiza por 1-0. Con un solo encuentro en el registro, no es posible establecer patrones claros, aunque los marrones pueden reivindicar el único antecedente directo a su favor.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Qatar ocupa la tercera posición y Suiza la cuarta antes del inicio de la competición.