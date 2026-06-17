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Cómo ver Portugal vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y RD Congo tiene cobertura televisiva en varios mercados. A continuación puedes consultar los canales de TV y las opciones de transmisión en vivo disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentan en el Houston Stadium en lo que será el debut de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026. Es el primer examen serio para dos equipos con objetivos muy distintos en este torneo.

Roberto Martínez lleva a una Selección portuguesa cargada de talento y con Cristiano Ronaldo como gran referencia. El capitán luso ha salido al paso de quienes cuestionaban su estado físico y prometió dar alegrías a los aficionados portugueses a lo largo del torneo. A sus 41 años, el delantero llega con ganas de dejar su huella en lo que podría ser su última cita mundialista.

El equipo también ha llegado a Houston envuelto en un halo de emoción y recuerdo. Los jugadores luzcan pulseras conmemorativas en homenaje a Diogo Jota, el delantero fallecido, en un gesto que ha unido aún más al vestuario antes del arranque del campeonato.

Por su parte, la RD Congo afronta el partido con la ilusión de sorprender. Sebastien Desabre dirige a un conjunto que llega a Estados Unidos como uno de los representantes africanos más esperados del Grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán.

Los Leopardos completaron su preparación con resultados dispares, lo que añade cierta incertidumbre sobre su nivel real de cara al debut. Aun así, el equipo cuenta con jugadores de calidad contrastada y no llegará al Houston Stadium a rendirse.

Si quieres saber dónde ver el partido en directo, en qué canal se emite y cuál es la hora de inicio, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez dirige a Portugal en este debut mundialista. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y el equipo no registra bajas por lesión ni sancionados en la lista oficial de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el bando congoleño, Sebastien Desabre tampoco ha desvelado su once inicial. Al igual que ocurre con Portugal, no hay información confirmada sobre lesiones o suspensiones en la plantilla. La alineación definitiva se conocerá cuando se acerque la hora del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al Mundial con un balance sólido en sus últimos cinco partidos: cuatro victorias y un empate, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Nigeria el 10 de junio, y antes de eso superaron también a Chile por el mismo marcador. La goleada más llamativa de esta racha fue el 9-1 ante Armenia en la fase de clasificación europea. En total, la Selección marcó 14 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, lo que refleja un ataque muy productivo.

La RD Congo presenta un panorama más irregular. En sus últimos cinco partidos acumula dos victorias, un empate y dos derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante Chile el 9 de junio. Antes de eso, empataron sin goles ante Dinamarca y vencieron a Jamaica y Bermuda. La única derrota fuera del período de preparación llegó ante Argelia en la Copa Africana de Naciones. En conjunto, los Leopardos marcaron cinco goles y encajaron cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre Portugal y la República Democrática del Congo. Este partido en Houston será, según la información disponible, el primer cruce oficial entre ambas selecciones en un torneo de esta magnitud.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial 2026, Portugal ocupa la tercera posición antes del inicio de la fase de grupos, mientras que la RD Congo figura en segundo lugar.