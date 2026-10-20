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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Barcelona se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Parc des Princes acoge este martes uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos de la Liga de Campeones: Paris Saint-Germain recibe al Barcelona en un partido que enfrenta al primero y segundo clasificado de la competición.

Luis Enrique dirige al PSG sabiendo que su equipo llega en un estado de forma envidiable. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 4-2 ante el Manchester City en la Champions League, sitúan a los parisinos como candidatos serios al título europeo.

Sin embargo, el técnico español ha reconocido públicamente una preocupación que no puede ignorar: su equipo carece de un especialista fiable desde el punto de penalti. Ousmane Dembele, Ferran Torres y Desire Doue han fallado desde los once metros en las últimas semanas, una fragilidad que podría resultar decisiva en un partido de esta magnitud.

El Barcelona de Hans-Dieter Flick llega a París igualmente invicto en sus últimos cinco encuentros, con una goleada de 7-2 al Racing Santander entre sus resultados más recientes. El equipo azulgrana ha mostrado una capacidad ofensiva devastadora, aunque afronta el partido con varias bajas importantes en defensa.

Lamine Yamal es la principal amenaza para la defensa parisina, y Luis Enrique ya ha adelantado que tiene un plan táctico específico para neutralizar al joven internacional español. El propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido las similitudes entre el estilo de juego del PSG y el ADN del Barça, lo que augura un duelo de ideas y matices tácticos de alto nivel.

El centrocampista del PSG Vitinha no ha ocultado su entusiasmo ante el partido, asegurando que están presentes todos los ingredientes para un duelo memorable en la Champions League. Dos equipos con vocación de posesión, hambre de protagonismo europeo y calidad individual en todas las líneas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Alessandro Longoni, Nuno Mendes ni Senny Mayulu por lesión. El técnico asturiano apunta a un once con Matvey Safonov bajo palos; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos y Lucas Digne en defensa; Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo; y Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en ataque.

El Barcelona de Hans-Dieter Flick llega a París con cuatro bajas por lesión: Andreas Christensen, Eric García, Jules Kounde y Roony Bardghji no estarán disponibles. La alineación prevista sitúa a Joan García en portería, con Gerard Martin, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha completando el equipo.

Forma

El PSG presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance perfecto de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Los parisinos vencieron más recientemente al Strasbourg por 3-1 en Ligue 1, y antes firmaron una victoria de mérito ante el Manchester City por 4-2 en la Champions League. En total, el equipo de Luis Enrique ha marcado once goles y encajado siete en ese período, mostrando una solidez ofensiva clara.

El Barcelona también llega con cinco victorias consecutivas. Su última salida terminó con un 5-2 ante el Real Betis, mientras que en la Champions League derrotaron al Galatasaray por 4-1. Los azulgranas han anotado veinte goles en sus últimos cinco encuentros, encajando tan solo catorce, con una contundencia atacante que los convierte en un rival de máximo peligro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de octubre de 2025 en la Liga de Campeones, con victoria del PSG por 2-1 en el Camp Nou. En los últimos cinco duelos disputados en la competición europea, el PSG acumula tres victorias por una del Barcelona, con un empate. Los parisinos han marcado trece goles en esos cinco partidos, frente a los siete del conjunto azulgrana.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el PSG ocupa la primera posición y el Barcelona la segunda, lo que convierte este duelo en un auténtico choque entre los dos equipos más en forma de la competición hasta la fecha.