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World Cup
team-logoPanamá
Toronto Stadium
team-logoCroacia
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Panamá vs Croacia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Panamá vs Croacia
Panamá
Croacia
World Cup

Cómo ver el partido de World Cup entre Panamá y Croacia, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Panamá vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Panamá vs Croacia en directo se detallan a continuación.

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Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el Toronto Stadium en un partido del Grupo L del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

La Marea Roja llega a este encuentro con la presión de haber caído 1-0 ante Ghana en su debut mundialista, también en Toronto. Thomas Christiansen necesita una respuesta de sus jugadores si quieren mantener vivas las esperanzas de pasar a la siguiente ronda.

Croacia no está en mejor situación. Los Vatreni perdieron 4-2 ante Inglaterra en Arlington, un partido en el que llegaron al descanso con ventaja antes de desmoronarse en la segunda mitad. Zlatko Dalic tiene trabajo por delante para recuperar la solidez de su equipo.

Para Panamá, este partido representa la oportunidad de conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales. La selección centroamericana completó una fase de clasificación invicta, lo que demuestra que tiene argumentos para competir a este nivel.

Croacia, pese al tropiezo inicial, cuenta con una columna vertebral de calidad indiscutible. Luka Modric y Mateo Kovacic forman uno de los medios más experimentados del torneo, y Dalic tiene los recursos tácticos para reajustar el equipo.

Ambos conjuntos saben que una segunda derrota los dejaría al borde de la eliminación. El partido en Toronto tiene todas las características de una final anticipada dentro del Grupo L.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Panamá contra Croacia alineaciones probables

3-4-3
Panamá crest
Panamá
PAN
Formación
Croacia crest
Croacia
CRO
4-3-3
22O. Mosquera3José Córdoba13J. Ramos2César Blackman6Christian Martínez14C. Harvey23A. Murillo16Andrés Andrade11Yoel Bárcenas7José Luis Rodríguez18C. Waterman1D. Livakovic6J. Sutalo2J. Stanisic4J. Gvardiol22L. Vuskovic8M. Kovacic10L. Modric17P. Sucic9A. Kramaric14I. Perisic26P. Musa
Croacia crest
Croacia
CRO
3-4-3
Panamá

Once inicial

Croacia

Manager

  • T. Christiansen
  • Z. Dalic

Thomas Christiansen alinea a Orlando Mosquera bajo palos, con una defensa formada por José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman y Christian Martínez. Carlos Harvey, Amir Murillo, Andrés Andrade y Yoel Bárcenas ocuparán el mediocampo, mientras que José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman liderarán el ataque. Panamá no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Zlatko Dalic apuesta por Dominik Livakovic en portería, protegido por una línea defensiva de cuatro con Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol y Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric y Petar Sucic formarán el mediocampo, con Andrej Kramaric, Ivan Perisic y Petar Musa en ataque. Croacia tampoco presenta lesionados ni suspendidos en este momento. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

PAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

CRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Panamá llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Ghana en el Mundial el pasado 17 de junio. Antes de eso, igualaron 1-1 con Bosnia y Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana en amistosos. Una victoria 2-1 ante Sudáfrica quedó empañada por una goleada de 6-2 frente a Brasil. En total, Panamá anotó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Croacia acumula dos victorias y tres derrotas en su último quinquenio de partidos. La derrota más reciente fue el 4-2 ante Inglaterra en el Mundial el 17 de junio, precedida por caídas ante Bélgica (2-0) y Brasil (3-1) en amistosos de preparación. Sus triunfos llegaron frente a Eslovenia (2-1) y Colombia (2-1). Los Vatreni marcaron ocho goles y encajaron diez en esa racha, sin lograr ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos previos entre Panamá y Croacia en el registro disponible de los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. El duelo de este martes en Toronto constituirá el primer punto de referencia documentado entre estos dos equipos.

Clasificación

En la clasificación del Grupo L del Mundial, Panamá ocupa la tercera posición y Croacia la cuarta tras la primera jornada de la fase de grupos.

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