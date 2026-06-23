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Cómo ver Panamá vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Panamá vs Croacia en directo se detallan a continuación.
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Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el Toronto Stadium en un partido del Grupo L del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.
La Marea Roja llega a este encuentro con la presión de haber caído 1-0 ante Ghana en su debut mundialista, también en Toronto. Thomas Christiansen necesita una respuesta de sus jugadores si quieren mantener vivas las esperanzas de pasar a la siguiente ronda.
Croacia no está en mejor situación. Los Vatreni perdieron 4-2 ante Inglaterra en Arlington, un partido en el que llegaron al descanso con ventaja antes de desmoronarse en la segunda mitad. Zlatko Dalic tiene trabajo por delante para recuperar la solidez de su equipo.
Para Panamá, este partido representa la oportunidad de conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales. La selección centroamericana completó una fase de clasificación invicta, lo que demuestra que tiene argumentos para competir a este nivel.
Croacia, pese al tropiezo inicial, cuenta con una columna vertebral de calidad indiscutible. Luka Modric y Mateo Kovacic forman uno de los medios más experimentados del torneo, y Dalic tiene los recursos tácticos para reajustar el equipo.
Ambos conjuntos saben que una segunda derrota los dejaría al borde de la eliminación. El partido en Toronto tiene todas las características de una final anticipada dentro del Grupo L.
A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.
Noticias del equipo y escuadras
Panamá contra Croacia alineaciones probables
Once inicial
Manager
- T. Christiansen
- Z. Dalic
Thomas Christiansen alinea a Orlando Mosquera bajo palos, con una defensa formada por José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman y Christian Martínez. Carlos Harvey, Amir Murillo, Andrés Andrade y Yoel Bárcenas ocuparán el mediocampo, mientras que José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman liderarán el ataque. Panamá no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.
Zlatko Dalic apuesta por Dominik Livakovic en portería, protegido por una línea defensiva de cuatro con Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol y Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric y Petar Sucic formarán el mediocampo, con Andrej Kramaric, Ivan Perisic y Petar Musa en ataque. Croacia tampoco presenta lesionados ni suspendidos en este momento. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.
Forma
Panamá llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Ghana en el Mundial el pasado 17 de junio. Antes de eso, igualaron 1-1 con Bosnia y Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana en amistosos. Una victoria 2-1 ante Sudáfrica quedó empañada por una goleada de 6-2 frente a Brasil. En total, Panamá anotó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.
Croacia acumula dos victorias y tres derrotas en su último quinquenio de partidos. La derrota más reciente fue el 4-2 ante Inglaterra en el Mundial el 17 de junio, precedida por caídas ante Bélgica (2-0) y Brasil (3-1) en amistosos de preparación. Sus triunfos llegaron frente a Eslovenia (2-1) y Colombia (2-1). Los Vatreni marcaron ocho goles y encajaron diez en esa racha, sin lograr ninguna portería a cero.
Historial de Enfrentamientos Directos
No existen datos de enfrentamientos directos previos entre Panamá y Croacia en el registro disponible de los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. El duelo de este martes en Toronto constituirá el primer punto de referencia documentado entre estos dos equipos.
Clasificación
En la clasificación del Grupo L del Mundial, Panamá ocupa la tercera posición y Croacia la cuarta tras la primera jornada de la fase de grupos.