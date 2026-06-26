Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Noruega vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se indican las opciones disponibles para ver Noruega vs Francia en directo por televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Gillette Stadium de Foxborough acoge este viernes el cierre del Grupo I del Mundial 2026, con Noruega y Francia midiendo fuerzas en un duelo que decidirá quién lidera la tabla. Ambas selecciones ya tienen asegurado el pase a la Ronda de 32, pero el primer puesto del grupo está en juego.

Francia llega en estado de gracia. Dos victorias consecutivas, 3-1 ante Senegal y 3-0 frente a Irak, consolidan a Les Bleus como uno de los conjuntos más fiables del torneo. Sin embargo, el partido tendrá un marcado tinte emocional: el seleccionador Didier Deschamps no estará en el banquillo tras el fallecimiento de su madre, y el mando técnico recae en su asistente Guy Stephan.

Noruega, por su parte, ha protagonizado uno de los grandes relatos del torneo. Clasificados para su primer gran campeonato en más de 25 años, los escandinavos han respondido con autoridad: victoria sobre Irak por 4-1 y triunfo ante Senegal por 3-2 para sellar el pase con solvencia. Tras el partido ante Senegal, Martin Odegaard encabezó la celebración del 'Viking Row' junto a toda la plantilla y los aficionados noruegos.

Erling Haaland ha sido el gran protagonista nórdico. El delantero del Manchester City anotó dos goles ante Senegal y suma cuatro tantos en el torneo, igualando a Kylian Mbappé en lo alto de la tabla de goleadores. El propio Haaland, con su habitual honestidad, reconoció que Francia probablemente les gane en este partido y descartó a Noruega como candidata al título.

Mbappé, en cambio, llega en un momento de plenitud. El capitán francés ha superado el récord histórico de goles de la selección gala, dejando atrás a Olivier Giroud, y ha sorprendido al mundo con una nueva celebración con flauta imaginaria que se ha vuelto viral. A su lado, Ousmane Dembélé acalló críticas ante Irak con un gol y una asistencia tras una primera jornada discreta.

El duelo entre los dos máximos goleadores del torneo, Haaland y Mbappé, es el aliciente individual más atractivo de esta última jornada de grupos. Para saber cómo seguirlo en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Noruega está dirigida por Staale Solbakken para este partido. El cuerpo técnico no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se actualizará la información a medida que esté disponible antes del inicio del partido.

Francia afronta este encuentro con Guy Stephan al frente del banquillo en sustitución de Didier Deschamps, que no viajará a Foxborough tras el fallecimiento de su madre. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción, y el once titular tampoco ha sido confirmado oficialmente. Cualquier novedad se añadirá antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los nórdicos encadenan dos triunfos consecutivos en el Mundial: 4-1 ante Irak y 3-2 frente a Senegal. Antes del torneo, empataron 1-1 con Marruecos y 0-0 con Suiza en amistosos, aunque también se impusieron 3-1 a Suecia. En total, han marcado nueve goles y encajado seis en ese tramo.

Francia acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En el Mundial han sido impecables: 3-1 ante Senegal y 3-0 frente a Irak. Su único tropiezo llegó en un amistoso ante Costa de Marfil, donde cayeron 2-1. Los goles a favor suman once y los encajados cuatro en ese período, con tres victorias seguidas antes de este partido si se incluye el 3-1 ante Irlanda del Norte en junio.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos FRA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Francia 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 Francia 2 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones data de mayo de 2014, cuando Francia se impuso 4-0 a Noruega en un amistoso. Antes de ese resultado, Noruega había ganado 2-1 a Francia en Oslo en agosto de 2010. En el total de los dos partidos registrados en el historial disponible, Francia suma una victoria y Noruega una, con siete goles marcados entre ambos encuentros.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia ocupa la primera posición y Noruega la segunda antes de esta última jornada.