Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Mexico vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido México vs Corea del Sur se puede ver en directo a través de los siguientes canales de TV y plataformas de streaming. A continuación se listan las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México recibe a Corea del Sur en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en un duelo del Grupo A que puede definir el destino de ambas selecciones en el Mundial 2026. El partido se disputa el 18 de junio y promete un ambiente enardecido en uno de los recintos más vibrantes de la competencia.

El Tri llega como líder del grupo tras golear 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Julián Quiñones abrió el marcador a los ocho minutos y Raúl Jiménez sentenció el resultado en la segunda parte, con Javier Aguirre consolidando a un equipo que combina experiencia europea con la energía de la Liga MX.

Corea del Sur no se quedó atrás. Los Guerreros Taeguk protagonizaron una remontada de carácter ante Chequia, cayendo 0-1 antes de dar vuelta el marcador con goles de Hwang In-beom y el suplente Oh Hyeon-gyu para imponerse 2-1. Son Heung-min y Lee Kang-in salen intactos de ese esfuerzo y son los principales peligros para la defensa mexicana.

El ganador de este partido asegura su clasificación a la siguiente ronda con una jornada de antelación. Para México, un triunfo significaría seis puntos y la posibilidad de rotar jugadores ante Chequia. Para Corea del Sur, sería el pasaporte a los octavos de final por segundo torneo consecutivo.

Una baja de peso condiciona a El Tri: el central César Montes cumple suspensión tras ver la roja directa al final del partido ante Sudáfrica. Aguirre deberá reorganizar su línea defensiva, probablemente apoyándose en Edson Álvarez para cubrir ese vacío junto a Johan Vásquez.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no podrá contar con César Montes, quien cumple sanción por su expulsión ante Sudáfrica. El resto del plantel mexicano llega sin contratiempos físicos, y el técnico vasco apunta a un once con José Rangel; Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez e Israel Reyes; Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Myung-Bo Hong llega a este partido con todas las piezas disponibles. Corea del Sur no registra bajas por lesión ni sanción, por lo que el seleccionador puede repetir el once que remontó ante Chequia: Seung-Gyu Kim; Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Jae-Sung Lee; In-Beom Hwang, Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Tae-Seok Lee, Seung-Ho Paik; y Heung-Min Son.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 3 César Montes Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México presenta una racha sólida con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante Sudáfrica en la primera jornada del Mundial, mientras que en la preparación previa golearon 5-1 a Serbia. El único punto cedido en este tramo llegó en el 1-1 ante Bélgica en abril. En total, El Tri marcó 11 goles y encajó tres en ese período.

Corea del Sur acumula tres victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente fue la remontada 2-1 ante Chequia en el debut mundialista del 12 de junio, y antes de eso aplastaron 5-0 a Trinidad y Tobago. Las dos derrotas llegaron en amistosos de marzo frente a Austria (0-1) y Costa de Marfil (0-4). Los coreanos anotaron nueve goles y recibieron seis en ese quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambas selecciones es un empate 2-2 en un amistoso disputado el 10 de septiembre de 2025. Antes de ese resultado, México se había impuesto 3-2 en noviembre de 2020. En los últimos cinco enfrentamientos, México acumula tres victorias por una de Corea del Sur, con un empate; la única victoria coreana en ese período llegó en el Mundial de Rusia 2018, cuando se impusieron 2-1 en fase de grupos.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, México ocupa la primera posición y Corea del Sur se sitúa segunda tras la primera jornada.