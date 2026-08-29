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Cómo ver Manchester United vs Ipswich: detalles del partido, canales, streaming, y más

Manchester United vs Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Ipswich. Consulta el canal de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio y más.

El Manchester United recibe al Ipswich Town en Old Trafford este domingo en la segunda jornada de la Premier League, con los Red Devils bajo una presión considerable tras un arranque de temporada para olvidar. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 2
Old Trafford
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Cómo ver Manchester United vs Ipswich: Canales de TV y transmisiones en vivo

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Manchester United contra Ipswich alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Ipswich

Manager

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

¿Dónde puedo ver el Manchester United vs. Ipswich Town en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es en Telemundo.

¿Quiénes son los comentaristas de la transmisión de televisión?

Luis Omar Tapia y Diego Balado narran para Telemundo. Carlota Vizmanos presentan la cobertura.

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Acerca del encuentro

Michael Carrick necesita una respuesta inmediata de sus jugadores después de la derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City en la primera jornada, un resultado que dejó al entrenador en una posición incómoda frente a una afición que exige mucho más.

La situación en el vestuario tampoco ha estado exenta de ruido. Marcus Rashford rechazó un acercamiento tardío del Arsenal y también descartó el interés del Fenerbahçe, comprometiéndose con el proyecto de Carrick en Old Trafford de cara a la temporada. Su presencia en el equipo añade un elemento de incertidumbre táctica que el técnico deberá gestionar.

El Ipswich, por su parte, llega con la moral por las nubes. Gary O'Neil ha construido un conjunto compacto y con hambre, que ya suma una victoria en la Premier League ante el Sunderland y ha reforzado su plantilla con la incorporación del centrocampista Exequiel Palacios, procedente del Bayer Leverkusen, en un movimiento que eleva considerablemente el nivel del equipo.

Los Tractor Boys ocupan la octava posición en la tabla tras la primera jornada, mientras que el United se encuentra en el puesto 16. El contraste de sensaciones entre ambos clubes no podría ser mayor de cara a este encuentro en el Teatro de los Sueños.

Forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
W2-1
PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IPS

IPS - Formulario

LEH
W1-0
RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Manchester United llega al encuentro en un momento delicado. En sus últimos cinco partidos, los Red Devils registran dos victorias, un empate y dos derrotas. La derrota más reciente fue precisamente la de la primera jornada, un 2-0 ante el Hull City que marcó el inicio de la temporada. Entre los resultados previos destaca una derrota por 4-2 ante el AC Milán en un amistoso de pretemporada. El equipo ha marcado seis goles y encajado ocho en esos cinco compromisos, lo que refleja las dificultades tanto ofensivas como defensivas del conjunto de Carrick.

El Ipswich Town, en cambio, llega en un estado de forma sobresaliente. Los de O'Neil han ganado los cinco últimos partidos disputados, incluyendo una victoria 3-1 ante el Leicester en la Carabao Cup el pasado 25 de agosto y el triunfo 2-1 ante el Sunderland en la Premier League en la primera jornada. En pretemporada también golearon al Rayo Vallecano por 3-0. El equipo ha anotado 12 goles y encajado sólo dos en ese período de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
12Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de febrero de 2025 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en la Premier League. Antes de ese partido, el Ipswich había logrado un empate 1-1 en Portman Road el 24 de noviembre de 2024, también en la Premier League. De los tres últimos enfrentamientos en competiciones de primera categoría, el United acumula dos victorias y un empate, aunque los datos históricos del conjunto de los últimos registros muestran un claro dominio de los Red Devils en esta rivalidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
HullHullHUL
220030+36
W
W
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso
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