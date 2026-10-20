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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs AEK Atenas se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al live stream del partido desde el enlace oficial de Fox ONE.

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El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium de Mánchester en el marco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El técnico italiano Enzo Maresca busca que su equipo vuelva al camino ganador en Europa tras una derrota reciente en la competición continental.

El City llega al partido con una racha extraordinaria en la Premier League. Maresca ha guiado al equipo a siete victorias consecutivas en el campeonato doméstico sin conocer la derrota, un inicio histórico que lo sitúa entre los mejores comienzos de liga de cualquier entrenador en la historia de la competición.

Sin embargo, el panorama no es del todo tranquilizador en el Etihad. La victoria del pasado fin de semana ante el Ipswich Town por 3-2 dejó varias dudas físicas en el plantel, con el delantero estrella Erling Haaland abandonando el campo con molestias en el pie al final del partido, aunque anotó un doblete antes de retirarse.

El AEK Atenas llega a Mánchester en una posición delicada dentro de la Champions League. El conjunto griego dirigido por Marko Nikolic acumula una derrota reciente ante el Shakhtar Donetsk en la fase de grupos y necesita sumar puntos para mejorar su situación en la tabla continental.

En el plano doméstico, el AEK llega con confianza tras vencer al OFI Crete por 3-0 en la Super League griega, aunque su rendimiento en Europa ha sido considerablemente inferior al mostrado en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Para el Manchester City, Enzo Maresca cuenta con un once proyectado que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, una línea defensiva formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, con Elliot Anderson, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Enzo Fernández y Rayan Cherki completando el mediocampo y la banda, y Erling Haaland como referencia ofensiva. No se han confirmado bajas oficiales por lesión ni suspensiones, aunque se espera información actualizada sobre el estado físico de Haaland a medida que se acerque el partido.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic dispone de un once probable encabezado por Alberto Brignoli en portería, con Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota y Filipe Relvas en defensa, Aboubakary Koita, Lovro Majer, Razvan Marin y Milan Vitalis en el centro del campo, y Zini junto a Luka Jovic en ataque. El conjunto griego tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

El Manchester City presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El partido más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, mientras que antes de eso cayeron por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En el cómputo de los cinco partidos, el City ha marcado 18 goles y encajado 11, con victorias también ante el Liverpool por 3-0 y ante el Sunderland por 5-3.

El AEK Atenas acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante el Shakhtar Donetsk por 3-1 en la Champions League, mientras que en la Super League griega el equipo ha mostrado mayor solidez, con una goleada de 8-1 al Panserraikos en copa y un triunfo por 3-0 ante el OFI Crete. En total, el AEK ha anotado 15 goles y recibido 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Manchester City y el AEK Atenas en los registros consultados. Se actualizará esta sección con información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City ocupa la posición 17 y el AEK Atenas la posición 20, lo que convierte este duelo en un partido de especial importancia para ambos equipos en su intento de escalar puestos en la clasificación continental y asegurar su presencia en las rondas eliminatorias.