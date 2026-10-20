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Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Manchester City vs AEK Atenas
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester City y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium de Mánchester en el marco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El técnico italiano Enzo Maresca busca que su equipo vuelva al camino ganador en Europa tras una derrota reciente en la competición continental.

El City llega al partido con una racha extraordinaria en la Premier League. Maresca ha guiado al equipo a siete victorias consecutivas en el campeonato doméstico sin conocer la derrota, un inicio histórico que lo sitúa entre los mejores comienzos de liga de cualquier entrenador en la historia de la competición.

Sin embargo, el panorama no es del todo tranquilizador en el Etihad. La victoria del pasado fin de semana ante el Ipswich Town por 3-2 dejó varias dudas físicas en el plantel, con el delantero estrella Erling Haaland abandonando el campo con molestias en el pie al final del partido, aunque anotó un doblete antes de retirarse.

El AEK Atenas llega a Mánchester en una posición delicada dentro de la Champions League. El conjunto griego dirigido por Marko Nikolic acumula una derrota reciente ante el Shakhtar Donetsk en la fase de grupos y necesita sumar puntos para mejorar su situación en la tabla continental.

En el plano doméstico, el AEK llega con confianza tras vencer al OFI Crete por 3-0 en la Super League griega, aunque su rendimiento en Europa ha sido considerablemente inferior al mostrado en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra AEK Atenas alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Para el Manchester City, Enzo Maresca cuenta con un once proyectado que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, una línea defensiva formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol, con Elliot Anderson, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Enzo Fernández y Rayan Cherki completando el mediocampo y la banda, y Erling Haaland como referencia ofensiva. No se han confirmado bajas oficiales por lesión ni suspensiones, aunque se espera información actualizada sobre el estado físico de Haaland a medida que se acerque el partido.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic dispone de un once probable encabezado por Alberto Brignoli en portería, con Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota y Filipe Relvas en defensa, Aboubakary Koita, Lovro Majer, Razvan Marin y Milan Vitalis en el centro del campo, y Zini junto a Luka Jovic en ataque. El conjunto griego tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

MCI

MCI - Formulario

NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
Gol marcado (encajado)
18/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AEK

AEK - Formulario

ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
SHK
L3-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Manchester City presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El partido más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, mientras que antes de eso cayeron por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En el cómputo de los cinco partidos, el City ha marcado 18 goles y encajado 11, con victorias también ante el Liverpool por 3-0 y ante el Sunderland por 5-3.

El AEK Atenas acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante el Shakhtar Donetsk por 3-1 en la Champions League, mientras que en la Super League griega el equipo ha mostrado mayor solidez, con una goleada de 8-1 al Panserraikos en copa y un triunfo por 3-0 ante el OFI Crete. En total, el AEK ha anotado 15 goles y recibido 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Manchester City y el AEK Atenas en los registros consultados. Se actualizará esta sección con información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City ocupa la posición 17 y el AEK Atenas la posición 20, lo que convierte este duelo en un partido de especial importancia para ambos equipos en su intento de escalar puestos en la clasificación continental y asegurar su presencia en las rondas eliminatorias.

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