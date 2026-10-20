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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Liverpool y Villarreal se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones de televisión y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield el martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el pitido inicial programado para las 20:00 hora local.

El conjunto de Andoni Iraola llega al partido con buenas sensaciones tras vencer al Brentford en la Premier League hace apenas unos días. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, los Reds muestran solidez y ambición en su regreso a las noches europeas.

Una de las historias del curso en Liverpool es la irrupción del joven Rio Ngumoha. El extremo de 18 años saltó al campo como suplente para influir en el resultado frente al Brentford, y a pesar de los rumores de interés por parte de otros clubes, ha dejado claro que su foco está en seguir creciendo en Anfield.

Florian Wirtz también centra la atención en el bando local. El mediapunta alemán, fichado por 125 millones de euros, atravesó un inicio de temporada discreto, pero respondió con una actuación brillante ante el Brentford, en la que generó nueve ocasiones de gol. Iraola ha salido públicamente en su defensa y exige un análisis más equilibrado de su rendimiento.

Villarreal viaja a Merseyside ocupando el puesto 14 de la clasificación de la Champions League. El submarino amarillo empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque antes de ese tropiezo doméstico firmó una contundente victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en Europa.

El historial entre ambos clubes en competición continental garantiza que este choque no será sencillo para ninguno de los dos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El once probable del técnico vasco incluye a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz en el centro del campo; y Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Villarreal, Iñigo Pérez no dispondrá de Nicolas Pepe por lesión. El XI proyectado sitúa a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño en la línea defensiva; Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el medio; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze liderando el ataque.

Forma

Liverpool llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, mientras que el 14 de octubre golearon al LASK por 6-3 en Champions League. La única derrota del período llegó ante el Manchester City por 3-0 en liga. En esos cinco partidos, los Reds han marcado 11 goles y encajado siete.

Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en su último quinteto de partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga el 17 de octubre, aunque previamente derrotaron al Nápoles por 3-1 en la Champions el 13 de octubre. Su única derrota en este tramo fue por 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga. El submarino amarillo ha anotado ocho goles y concedido tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 3-2 en el estadio de Villarreal antes de sellar la clasificación con un 2-0 en Anfield. En los cinco precedentes registrados, Liverpool acumula tres victorias frente a una del conjunto castellonense, con un duelo adicional que terminó en tablas. Los dos clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con el Liverpool ganando ambas eliminatorias en el global.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal es decimocuarto, en zona de play-off de repesca.