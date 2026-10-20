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Cómo ver Liverpool vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Liverpool vs Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Liverpool y Villarreal se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones de televisión y transmisión en línea disponibles.

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield el martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el pitido inicial programado para las 20:00 hora local.

El conjunto de Andoni Iraola llega al partido con buenas sensaciones tras vencer al Brentford en la Premier League hace apenas unos días. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, los Reds muestran solidez y ambición en su regreso a las noches europeas.

Una de las historias del curso en Liverpool es la irrupción del joven Rio Ngumoha. El extremo de 18 años saltó al campo como suplente para influir en el resultado frente al Brentford, y a pesar de los rumores de interés por parte de otros clubes, ha dejado claro que su foco está en seguir creciendo en Anfield.

Florian Wirtz también centra la atención en el bando local. El mediapunta alemán, fichado por 125 millones de euros, atravesó un inicio de temporada discreto, pero respondió con una actuación brillante ante el Brentford, en la que generó nueve ocasiones de gol. Iraola ha salido públicamente en su defensa y exige un análisis más equilibrado de su rendimiento.

Villarreal viaja a Merseyside ocupando el puesto 14 de la clasificación de la Champions League. El submarino amarillo empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque antes de ese tropiezo doméstico firmó una contundente victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en Europa.

El historial entre ambos clubes en competición continental garantiza que este choque no será sencillo para ninguno de los dos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Villarreal

Manager

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El once probable del técnico vasco incluye a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz en el centro del campo; y Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Villarreal, Iñigo Pérez no dispondrá de Nicolas Pepe por lesión. El XI proyectado sitúa a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño en la línea defensiva; Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el medio; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze liderando el ataque.

Forma

LIV

LIV - Formulario

TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, mientras que el 14 de octubre golearon al LASK por 6-3 en Champions League. La única derrota del período llegó ante el Manchester City por 3-0 en liga. En esos cinco partidos, los Reds han marcado 11 goles y encajado siete.

Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en su último quinteto de partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga el 17 de octubre, aunque previamente derrotaron al Nápoles por 3-1 en la Champions el 13 de octubre. Su única derrota en este tramo fue por 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga. El submarino amarillo ha anotado ocho goles y concedido tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 3-2 en el estadio de Villarreal antes de sellar la clasificación con un 2-0 en Anfield. En los cinco precedentes registrados, Liverpool acumula tres victorias frente a una del conjunto castellonense, con un duelo adicional que terminó en tablas. Los dos clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con el Liverpool ganando ambas eliminatorias en el global.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal es decimocuarto, en zona de play-off de repesca.

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