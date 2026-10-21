Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede seguir en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge un duelo de Champions League entre Lille y Galatasaray, dos clubes que atraviesan momentos muy distintos en esta fase de la competición europea.

Bajo la dirección de Davide Ancelotti, el conjunto francés llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras una derrota ante Arsenal en la jornada anterior de la competición continental. Los de Lille saben que jugar en casa es una ventaja que deben aprovechar si quieren mantenerse con opciones en el grupo.

Galatasaray, por su parte, viene de encajar una severa derrota ante el Barcelona en Estambul. El conjunto de Okan Buruk cedió cuatro goles ante los azulgranas, aunque el delantero Victor Osimhen sigue siendo una amenaza constante para cualquier defensa europea.

La baja de Rafael Leão en las filas visitantes es un golpe sensible para los turcos. El portugués, que quedó maravillado por el talento de Lamine Yamal en el partido ante el Barcelona, no podrá participar en este encuentro, lo que reduce la creatividad ofensiva del equipo de Estambul.

En el lado local, la ausencia de Tiago Santos por lesión y la baja por sanción de Ethan Mbappé obligan a Ancelotti a reajustar su planteamiento. Olivier Giroud, que vivió una emotiva vuelta al Emirates en la jornada anterior, asumirá de nuevo el rol de referencia ofensiva para los dogues.

Ambos equipos se juegan puntos importantes en una fase de grupos que ya aprieta. El que pierda verá comprometidas seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti no podrá contar con Tiago Santos, que se encuentra en la enfermería, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y tampoco estará disponible para este encuentro. El once probable del conjunto francés sitúa a Berke Ozer bajo palos, con una línea defensiva formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy. En el centro del campo apuntan a titulares Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre, mientras que Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en el ataque.

Okan Buruk tendrá que prescindir de Rafael Leão, quien no ha podido recuperarse a tiempo para este partido. El técnico turco alineará previsiblemente a Ugurcan Cakir en portería, con Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali en defensa. Yunus Akgun, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov y Mario Lemina formarán el bloque central, con Baris Alper Yilmaz y Victor Osimhen como referencias ofensivas.

Forma

Lille llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los franceses no terminan de encontrar regularidad: su partido más reciente acabó en tablas ante el Brest con un 1-1 en Ligue 1, y antes de eso cayeron 3-0 ante el Arsenal en Champions League. Sus dos triunfos llegaron ante el Le Havre por 1-0 y ante el Zulte Waregem por 2-1, lo que muestra que el equipo es capaz de ganar, aunque con cierta dificultad para generar goles en cantidad.

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Los turcos ganaron su último partido en la Superliga ante el Geir Olav Garli por 0-1, pero la goleada recibida ante el Barcelona, 4-1, sigue pesando en el ánimo del vestuario. Su empate 3-3 ante el Pendikspor y la abultada derrota 4-0 frente al Trabzonspor revelan una fragilidad defensiva que Lille podría intentar explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos recientes entre Lille y Galatasaray, por lo que no es posible establecer un historial de precedentes entre ambos clubes en este momento. Se actualizará esta sección si se dispone de más información antes del inicio del partido.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general del torneo y convierte este duelo en un encuentro de gran importancia para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.