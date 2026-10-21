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Cómo ver Lille vs Galatasaray: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lille vs Galatasaray
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede seguir en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en streaming.

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El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge un duelo de Champions League entre Lille y Galatasaray, dos clubes que atraviesan momentos muy distintos en esta fase de la competición europea.

Bajo la dirección de Davide Ancelotti, el conjunto francés llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras una derrota ante Arsenal en la jornada anterior de la competición continental. Los de Lille saben que jugar en casa es una ventaja que deben aprovechar si quieren mantenerse con opciones en el grupo.

Galatasaray, por su parte, viene de encajar una severa derrota ante el Barcelona en Estambul. El conjunto de Okan Buruk cedió cuatro goles ante los azulgranas, aunque el delantero Victor Osimhen sigue siendo una amenaza constante para cualquier defensa europea.

La baja de Rafael Leão en las filas visitantes es un golpe sensible para los turcos. El portugués, que quedó maravillado por el talento de Lamine Yamal en el partido ante el Barcelona, no podrá participar en este encuentro, lo que reduce la creatividad ofensiva del equipo de Estambul.

En el lado local, la ausencia de Tiago Santos por lesión y la baja por sanción de Ethan Mbappé obligan a Ancelotti a reajustar su planteamiento. Olivier Giroud, que vivió una emotiva vuelta al Emirates en la jornada anterior, asumirá de nuevo el rol de referencia ofensiva para los dogues.

Ambos equipos se juegan puntos importantes en una fase de grupos que ya aprieta. El que pierda verá comprometidas seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Davide Ancelotti no podrá contar con Tiago Santos, que se encuentra en la enfermería, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y tampoco estará disponible para este encuentro. El once probable del conjunto francés sitúa a Berke Ozer bajo palos, con una línea defensiva formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy. En el centro del campo apuntan a titulares Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre, mientras que Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en el ataque.

Okan Buruk tendrá que prescindir de Rafael Leão, quien no ha podido recuperarse a tiempo para este partido. El técnico turco alineará previsiblemente a Ugurcan Cakir en portería, con Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali en defensa. Yunus Akgun, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov y Mario Lemina formarán el bloque central, con Baris Alper Yilmaz y Victor Osimhen como referencias ofensivas.

Forma

LIL

LIL - Formulario

NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
ARS
L3-0
B29
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
BAR
L1-4
GEN
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lille llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los franceses no terminan de encontrar regularidad: su partido más reciente acabó en tablas ante el Brest con un 1-1 en Ligue 1, y antes de eso cayeron 3-0 ante el Arsenal en Champions League. Sus dos triunfos llegaron ante el Le Havre por 1-0 y ante el Zulte Waregem por 2-1, lo que muestra que el equipo es capaz de ganar, aunque con cierta dificultad para generar goles en cantidad.

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Los turcos ganaron su último partido en la Superliga ante el Geir Olav Garli por 0-1, pero la goleada recibida ante el Barcelona, 4-1, sigue pesando en el ánimo del vestuario. Su empate 3-3 ante el Pendikspor y la abultada derrota 4-0 frente al Trabzonspor revelan una fragilidad defensiva que Lille podría intentar explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos recientes entre Lille y Galatasaray, por lo que no es posible establecer un historial de precedentes entre ambos clubes en este momento. Se actualizará esta sección si se dispone de más información antes del inicio del partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación general del torneo y convierte este duelo en un encuentro de gran importancia para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

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