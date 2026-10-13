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Cómo ver Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Lens vs Sporting de Lisboa
Lens
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Lens y Sporting de Lisboa. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Stade Bollaert-Delelis de Lens acoge este encuentro de la UEFA Champions League entre el RC Lens y el Sporting de Lisboa, dos clubes que llegan al partido con dinámicas muy distintas tanto en Europa como en sus respectivas ligas domésticas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

El partido entre Lens y Sporting de Lisboa se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento irregular en Ligue 1, aunque la victoria más reciente ante Lyon por 2-1 supone un soplo de aire fresco para una plantilla que ha mostrado demasiadas inconsistencias en las últimas semanas. La única alegría europea hasta ahora fue el triunfo por 3-2 ante el Slavia de Praga, resultado que mantiene vivas las esperanzas del equipo norteño en la competición.

El Sporting de Lisboa, por su parte, llega en un estado de forma considerablemente más sólido. Los de Rui Borges vienen de golear al Braga por 3-1 en la Primeira Liga, y su victoria en Champions League ante el Galatasaray por 3-1 confirma que el equipo portugués tiene argumentos de sobra para competir en la élite europea.

En el apartado de bajas, Lens no podrá contar con Maik Nawrocki ni con Abdallah Sima, mientras que el Sporting arrastra las ausencias de Nuno Santos y Rodrigo Zalazar. Las carencias en ambas plantillas añaden incertidumbre a un partido que ya de por sí promete intensidad.

En la tabla de la Champions League, el Sporting ocupa una posición más cómoda que el Lens, lo que convierte esta visita al norte de Francia en un examen importante para los locales si quieren mantenerse con opciones reales de avanzar en la competición.

Noticias de los equipos y escuadras

Lens contra Sporting de Lisboa alineaciones

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesLuiz SuárezLuiz SuárezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
3-4-2-1
Lens

Once inicial

Sporting de Lisboa

Suplentes

Manager

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

Yannick Cahuzac tiene previsto alinear un once con Robin Risser bajo palos, una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar, y una línea de mediocampo con Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin. Odsonne Edouard encabezará el ataque junto a Michael Cuisance y Yacine Titraoui. Maik Nawrocki y Abdallah Sima están descartados por lesión.

Rui Borges apunta a un once con Rui Silva en portería, respaldado por Eduardo Quaresma, Georgios Vagiannidis, Goncalo Inacio y Maximiliano Araújo en defensa. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia y Sergi Altimira formarán el centro del campo, con Flavio Goncalves y Luiz Suárez en ataque. Nuno Santos y Rodrigo Zalazar no estarán disponibles por lesión.

Lens

Lesiones y suspensiones

Sporting de Lisboa

Forma

RCL

RCL - Formulario

FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
OL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

NAC
W2-0
GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Lens llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Lyon en Ligue 1, y antes de eso el equipo de Cahuzac se impuso al Slavia de Praga por 3-2 en Champions League. Las derrotas ante el Mónaco y el Lorient en liga reflejan la irregularidad del conjunto artesano, que ha marcado ocho goles y encajado siete en ese periodo.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 en Braga en la Primeira Liga, y en Champions League derrotaron al Galatasaray por ese mismo marcador. Los empates ante el Arouca y el Famalicao en liga son los únicos puntos cedidos en ese tramo, en el que los portugueses han anotado nueve goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos anteriores entre Lens y Sporting de Lisboa disponibles para este partido. Se actualizará la información si se dispone de registros históricos antes del inicio del encuentro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición y el Lens la novena, lo que sitúa a los portugueses por delante de su rival y convierte este partido en una oportunidad para el equipo francés de recortar distancias en la clasificación.

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