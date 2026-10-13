Cómo ver Lens vs Sporting de Lisboa: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

El Stade Bollaert-Delelis de Lens acoge este encuentro de la UEFA Champions League entre el RC Lens y el Sporting de Lisboa, dos clubes que llegan al partido con dinámicas muy distintas tanto en Europa como en sus respectivas ligas domésticas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

El partido entre Lens y Sporting de Lisboa se puede ver en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento irregular en Ligue 1, aunque la victoria más reciente ante Lyon por 2-1 supone un soplo de aire fresco para una plantilla que ha mostrado demasiadas inconsistencias en las últimas semanas. La única alegría europea hasta ahora fue el triunfo por 3-2 ante el Slavia de Praga, resultado que mantiene vivas las esperanzas del equipo norteño en la competición.

El Sporting de Lisboa, por su parte, llega en un estado de forma considerablemente más sólido. Los de Rui Borges vienen de golear al Braga por 3-1 en la Primeira Liga, y su victoria en Champions League ante el Galatasaray por 3-1 confirma que el equipo portugués tiene argumentos de sobra para competir en la élite europea.

En el apartado de bajas, Lens no podrá contar con Maik Nawrocki ni con Abdallah Sima, mientras que el Sporting arrastra las ausencias de Nuno Santos y Rodrigo Zalazar. Las carencias en ambas plantillas añaden incertidumbre a un partido que ya de por sí promete intensidad.

En la tabla de la Champions League, el Sporting ocupa una posición más cómoda que el Lens, lo que convierte esta visita al norte de Francia en un examen importante para los locales si quieren mantenerse con opciones reales de avanzar en la competición.

Noticias de los equipos y escuadras

Yannick Cahuzac tiene previsto alinear un once con Robin Risser bajo palos, una defensa formada por Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio y Ruben Aguilar, y una línea de mediocampo con Franjo Ivanovic, Matthieu Udol y Florian Thauvin. Odsonne Edouard encabezará el ataque junto a Michael Cuisance y Yacine Titraoui. Maik Nawrocki y Abdallah Sima están descartados por lesión.

Rui Borges apunta a un once con Rui Silva en portería, respaldado por Eduardo Quaresma, Georgios Vagiannidis, Goncalo Inacio y Maximiliano Araújo en defensa. Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia y Sergi Altimira formarán el centro del campo, con Flavio Goncalves y Luiz Suárez en ataque. Nuno Santos y Rodrigo Zalazar no estarán disponibles por lesión.

Forma

El Lens llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Lyon en Ligue 1, y antes de eso el equipo de Cahuzac se impuso al Slavia de Praga por 3-2 en Champions League. Las derrotas ante el Mónaco y el Lorient en liga reflejan la irregularidad del conjunto artesano, que ha marcado ocho goles y encajado siete en ese periodo.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 en Braga en la Primeira Liga, y en Champions League derrotaron al Galatasaray por ese mismo marcador. Los empates ante el Arouca y el Famalicao en liga son los únicos puntos cedidos en ese tramo, en el que los portugueses han anotado nueve goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos anteriores entre Lens y Sporting de Lisboa disponibles para este partido. Se actualizará la información si se dispone de registros históricos antes del inicio del encuentro.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición y el Lens la novena, lo que sitúa a los portugueses por delante de su rival y convierte este partido en una oportunidad para el equipo francés de recortar distancias en la clasificación.