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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El LASK vs Liverpool se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al enlace para ver el partido en vivo.

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Liverpool visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la Liga de Campeones, con los Reds buscando recuperar sensaciones positivas tras un fin de semana complicado en la Premier League.

El equipo austriaco atraviesa un momento delicado en su liga doméstica. Sus últimos tres partidos de Bundesliga han dejado dos derrotas y un empate, con una derrota reciente ante el Rl-ee\

apid de Viena que evidencia sus dificultades para mantener la solidez defensiva.

Liverpool llega a Austria con la herida abierta de una derrota por 3-0 ante el Manchester City en Anfield. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda mitad condicionó el encuentro y dejó al equipo de Andoni Iraola con serias dudas por resolver en el mediocampo.

El rendimiento individual de varios jugadores también está bajo el microscopio. Florian Wirtz no ha logrado imponerse en el duelo directo con los creadores rivales, mientras que Bradley Barcola, fichado por una cifra cercana a los 120 millones de libras, todavía espera su primer gol o asistencia con la camiseta de los Reds.

La presión sobre las grandes incorporaciones del club es un tema recurrente en Anfield. Michael Owen ha señalado que cualquier jugador que llegue por más de 100 millones de libras cargará inevitablemente con la comparación con los números históricos de Mo Salah, un listón que pesa sobre Wirtz y Barcola a partes iguales.

A pesar del tropiezo en liga, Liverpool tiene motivos para afrontar este partido con confianza en el plano europeo. Los antecedentes entre ambos conjuntos son favorables a los ingleses, y el conjunto de Iraola necesita una respuesta de carácter para mantener su posición en la tabla de la Champions.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Dietmar Kühbauer dispone de un once proyectado encabezado por Lukas Jungwirth bajo palos, con una línea defensiva formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. Kasper Joergensen, Robert Ljubicic y George Bello forman el bloque central del mediocampo, con Sascha Horvath y Melayro Bogarde apoyando en las bandas, y Moses Usor y Christoph Lang como referentes ofensivos. No se han comunicado bajas por lesión ni por sanción en el equipo austriaco.

Andoni Iraola apuesta por Alisson Becker en la portería, con Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez en defensa. El centro del campo lo componen Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha, Trey Nyoni y Alexis Mac Allister, mientras que Florian Wirtz y Bradley Barcola acompañan a Lewis Koumas en el ataque. Liverpool tampoco registra bajas confirmadas de cara a este encuentro, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

El LASK llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga, y en lo que va de temporada han encajado en cuatro de sus cinco últimas salidas, acumulando siete goles en contra. Su única victoria en ese tramo llegó en un amistoso ante el First Vienna FC por 2-1.

Liverpool presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Iraola ganó 2-1 al Atlético de Madrid en la Champions League y se impuso al Bournemouth 0-1 en la Premier League, pero cayó 0-3 ante el Manchester City en su último compromiso liguero. En total, los Reds han marcado seis goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos es favorable a Liverpool. El enfrentamiento más reciente se disputó en noviembre de 2023 en el marco de la Europa League, con una victoria contundente de los ingleses por 4-0 como locales. Antes, en septiembre de ese mismo año, el LASK tampoco pudo frenarlos en Linz, cayendo 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool ha ganado ambos encuentros anotando siete goles y encajando solo uno.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el LASK ocupa la posición 27 mientras que Liverpool se encuentra en el puesto 13, lo que refleja la diferente trayectoria de ambos equipos en la competición hasta el momento.