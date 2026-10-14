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Cómo ver LASK vs Liverpool: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

LASK vs Liverpool
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre LASK y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Liverpool visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la Liga de Campeones, con los Reds buscando recuperar sensaciones positivas tras un fin de semana complicado en la Premier League.

El equipo austriaco atraviesa un momento delicado en su liga doméstica. Sus últimos tres partidos de Bundesliga han dejado dos derrotas y un empate, con una derrota reciente ante el Rl-ee\

apid de Viena que evidencia sus dificultades para mantener la solidez defensiva.

Liverpool llega a Austria con la herida abierta de una derrota por 3-0 ante el Manchester City en Anfield. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda mitad condicionó el encuentro y dejó al equipo de Andoni Iraola con serias dudas por resolver en el mediocampo.

El rendimiento individual de varios jugadores también está bajo el microscopio. Florian Wirtz no ha logrado imponerse en el duelo directo con los creadores rivales, mientras que Bradley Barcola, fichado por una cifra cercana a los 120 millones de libras, todavía espera su primer gol o asistencia con la camiseta de los Reds.

La presión sobre las grandes incorporaciones del club es un tema recurrente en Anfield. Michael Owen ha señalado que cualquier jugador que llegue por más de 100 millones de libras cargará inevitablemente con la comparación con los números históricos de Mo Salah, un listón que pesa sobre Wirtz y Barcola a partes iguales.

A pesar del tropiezo en liga, Liverpool tiene motivos para afrontar este partido con confianza en el plano europeo. Los antecedentes entre ambos conjuntos son favorables a los ingleses, y el conjunto de Iraola necesita una respuesta de carácter para mantener su posición en la tabla de la Champions.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

LASK contra Liverpool alineaciones probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Once inicial

Liverpool

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Dietmar Kühbauer dispone de un once proyectado encabezado por Lukas Jungwirth bajo palos, con una línea defensiva formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. Kasper Joergensen, Robert Ljubicic y George Bello forman el bloque central del mediocampo, con Sascha Horvath y Melayro Bogarde apoyando en las bandas, y Moses Usor y Christoph Lang como referentes ofensivos. No se han comunicado bajas por lesión ni por sanción en el equipo austriaco.

Andoni Iraola apuesta por Alisson Becker en la portería, con Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez en defensa. El centro del campo lo componen Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha, Trey Nyoni y Alexis Mac Allister, mientras que Florian Wirtz y Bradley Barcola acompañan a Lewis Koumas en el ataque. Liverpool tampoco registra bajas confirmadas de cara a este encuentro, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

LAS

LAS - Formulario

AEK
L1-0
SGR
L2-1
HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El LASK llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga, y en lo que va de temporada han encajado en cuatro de sus cinco últimas salidas, acumulando siete goles en contra. Su única victoria en ese tramo llegó en un amistoso ante el First Vienna FC por 2-1.

Liverpool presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Iraola ganó 2-1 al Atlético de Madrid en la Champions League y se impuso al Bournemouth 0-1 en la Premier League, pero cayó 0-3 ante el Manchester City en su último compromiso liguero. En total, los Reds han marcado seis goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
1Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

El historial reciente entre ambos equipos es favorable a Liverpool. El enfrentamiento más reciente se disputó en noviembre de 2023 en el marco de la Europa League, con una victoria contundente de los ingleses por 4-0 como locales. Antes, en septiembre de ese mismo año, el LASK tampoco pudo frenarlos en Linz, cayendo 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool ha ganado ambos encuentros anotando siete goles y encajando solo uno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el LASK ocupa la posición 27 mientras que Liverpool se encuentra en el puesto 13, lo que refleja la diferente trayectoria de ambos equipos en la competición hasta el momento.

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