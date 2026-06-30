Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Ivory Coast vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Noruega se miden en el Dallas Stadium de Arlington en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026, con un lugar en los últimos dieciséis en juego. Los ganadores se enfrentarán a Brasil o Japón en la siguiente ronda.

Los Elefantes llegan a Texas con una racha positiva. El equipo de Emerse Fae abrió el marcador en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en solo la segunda selección africana en lograrlo en un Mundial. Cerraron el Grupo E con una victoria 2-0 ante Curazao, con Nicolas Pepé anotando ambos goles para acallar las dudas sobre su titularidad.

Noruega ha sido uno de los equipos más vistosos del torneo. Sus tres partidos de grupo produjeron 15 goles, exactamente cinco por encuentro, y Erling Haaland llega a Dallas con cuatro tantos mundialistas en su cuenta. El delantero del Manchester City se perdió la derrota 4-1 ante Francia, una decisión de rotación que el seleccionador Ståle Solbakken tomó pensando en este partido.

Haaland ha defendido públicamente esa decisión, insistiendo en que el resultado ante Francia no habría cambiado independientemente de quién jugara. Con el equipo descansado, Noruega depositará su confianza en su número nueve para avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los duelos más atractivos del partido se librará en las bandas. Yan Diomande, el extremo ivoriano de 19 años del RB Leipzig que despierta el interés de varios de los grandes clubes europeos, se enfrentará a su compañero de equipo Antonio Nusa en el flanco derecho noruego. Su batalla puede definir el rumbo del encuentro.

Ambas selecciones terminaron segundas en sus respectivos grupos, Costa de Marfil en el Grupo E y Noruega en el Grupo I, y las separan apenas dos posiciones en el ranking mundial. A continuación, toda la información sobre cómo ver Costa de Marfil vs Noruega en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, presenta un once probable con Yahia Fofana bajo palos y una línea defensiva formada por Guela Doue, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Ghislain Konan. Ibrahim Sangare y Franck Kessie formarían el doble pivote, con Christ Inao Oulai acompañándoles en la medular. Amad Diallo y Nicolas Pepé aportarían amplitud en ataque, con Yan Diomande como referencia ofensiva. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción en el equipo ivoriano.

El seleccionador noruego Ståle Solbakken recupera a sus hombres de referencia tras la rotación ante Francia. Orjan Nyland ocupa la portería, con Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe en defensa. Patrick Berg y Sander Berge actuarían en el centro del campo junto a Martin Odegaard, mientras que Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth formarían el tridente atacante. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en la selección noruega, aunque la información se actualizará antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, con Pepé como protagonista con un doblete. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Alemania y superaron 1-0 a Ecuador en el debut mundialista. Los amistosos previos al torneo dejaron un triunfo 2-1 ante Francia y otro 1-0 frente a Escocia, lo que refleja una trayectoria ascendente del equipo de Fae.

Noruega ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue la caída 4-1 ante Francia, partido en el que Solbakken apostó por la rotación. Antes de eso, se impusieron 3-2 a Senegal y 4-1 a Irak en el Mundial. Un empate 1-1 con Marruecos y una victoria 3-1 ante Suecia en los amistosos completan el ciclo de cinco partidos. Los noruegos anotaron 12 goles y encajaron nueve en esas cinco citas, con uno de los registros ofensivos más altos entre los equipos aún en competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Costa de Marfil y Noruega en los datos disponibles. Este partido podría representar el primer duelo competitivo entre ambas selecciones en la fase final de un Mundial.

Clasificación

Costa de Marfil finalizó segunda en el Grupo E del Mundial, mientras que Noruega hizo lo propio en el Grupo I, lo que propició este cruce en los octavos de final en Dallas.