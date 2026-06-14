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Cómo ver Ivory Coast vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles de emisión para este encuentro del Grupo E del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Ecuador abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 con un duelo del Grupo E que se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Ambas selecciones llegan con la ilusión de arrancar con buen pie en un torneo que se presenta exigente para las dos.

Los Elefantes, dirigidos por Emerse Fae, cuentan con un bloque sólido en el mediocampo donde Franck Kessie e Ibrahim Sangaré son piezas fundamentales. La presencia de Amad Diallo en ataque añade desequilibrio y peligro en las bandas, mientras que Yan Diomandé apunta a ser una de las revelaciones del torneo.

Ecuador llega a Norteamérica con argumentos de sobra. Bajo las órdenes de Sebastián Beccacece, La Tri terminó segunda en la clasificatoria sudamericana y solo cedió dos derrotas en dieciocho partidos. Su solidez defensiva fue la base de ese rendimiento: apenas cinco goles encajados en toda la fase de clasificación.

Moisés Caicedo, del Chelsea, y Piero Hincapié, del Arsenal, son los referentes de un equipo que combina experiencia europea con el hambre de una generación que quiere superar el mejor resultado histórico del país en un Mundial. Willian Pacho, campeón de la Champions League con el PSG, aporta jerarquía en la zaga.

El capitán Enner Valencia vuelve a liderar la línea ofensiva ecuatoriana. Con 37 años, el delantero sigue siendo el hombre al que mira todo un país cuando hay que resolver dentro del área.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Emerse Fae tiene a todos sus efectivos disponibles para el debut. El técnico marfileño apunta a un once con Yahia Fofana bajo palos, una defensa formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan y Guela Doué, y un mediocampo en el que Franck Kessie y Ibrahim Sangaré serán los ejes. Seko Fofana acompañará en esa zona, con Amad Diallo, Yan Diomandé y Evann Guessand formando el tridente ofensivo.

Sebastián Beccacece tampoco registra bajas de cara al partido inaugural. Hernán Galíndez defenderá la portería ecuatoriana con una línea de cuatro compuesta por Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho. Moisés Caicedo liderará el centro del campo junto a Pedro Vite y Alan Minda, mientras que Gonzalo Plata, John Yeboah y Enner Valencia formarán el ataque. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 21 E. N'Dicka Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega al debut mundialista con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota en ese tramo. El resultado más reciente fue una victoria ante Francia por 2-1 el 4 de junio, lo que supone un antecedente de enorme valor anímico. Antes de ese encuentro, los Elefantes habían goleado a Corea del Sur por 4-0 y superado a Escocia por 1-0. La única caída llegó frente a Egipto en la Copa Africana de Naciones, por 3-2. En total, Costa de Marfil marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Ecuador presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimas cinco salidas, sin conocer la derrota. La Tri venció a Guatemala por 3-0 el 7 de junio en su último ensayo, y también se impuso a Arabia Saudí por 2-1. Los empates ante Países Bajos y Marruecos, ambos por 1-1, muestran la capacidad del equipo para competir contra rivales de primer nivel. Ecuador marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Costa de Marfil y Ecuador, por lo que este partido en el Lincoln Financial Field marcará un hito histórico entre ambas selecciones. El duelo del Grupo E del Mundial 2026 será, por tanto, el primer capítulo de una rivalidad que comienza este 14 de junio.

Clasificación

En la tabla del Grupo E del Mundial, Ecuador ocupa la segunda posición antes del inicio del torneo, mientras que Costa de Marfil figura en el cuarto puesto.