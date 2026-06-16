Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Iraq vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Iraq vs Noruega se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los canales y plataformas de streaming donde podrás seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Iraq y Noruega abren su camino en el Grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en lo que supone el debut mundialista de ambas selecciones en esta edición del torneo.

Para Iraq, el partido llega cargado de significado histórico. Los Leones de Mesopotamia regresan a la Copa del Mundo por primera vez en cuatro décadas, y su preparación previa al torneo ha sido irregular: una derrota ante Venezuela y un empate frente a España en amistosos recientes, aunque con victorias previas que mantienen viva la ilusión.

Noruega, por su parte, llega con Erling Haaland como gran referente y con el respaldo de una clasificación brillante que rompió más de 25 años de ausencia en grandes torneos. Los escandinavos vienen de empatar con Marruecos y de golear a Suecia en sus últimos compromisos preparatorios.

El técnico de Iraq, Graham Arnold, llega al torneo sin confirmar su once titular ni reportar bajas conocidas, lo que añade incógnitas sobre la alineación que presentará ante un rival europeo de nivel. Staale Solbakken, al frente de Noruega, también guarda sus cartas de cara al partido inaugural.

Ambos equipos comparten grupo con Francia y Senegal, por lo que los tres puntos de este primer partido tienen un peso enorme en las aspiraciones de clasificación de cada selección. Un resultado positivo aquí puede marcar el tono de toda la fase de grupos.

A continuación, toda la información para seguir Iraq vs Noruega en directo: canal de televisión, opciones de streaming y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Iraq llega al partido bajo las órdenes de Graham Arnold sin alineación probable confirmada y sin lesionados ni sancionados reportados en los datos disponibles. La información del equipo se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Noruega, dirigida por Staale Solbakken, tampoco ha facilitado su once inicial previsto ni registra bajas conocidas en este momento. Cualquier novedad sobre el estado físico de los jugadores se añadirá antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Iraq llega al torneo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante Venezuela el 10 de junio, mientras que antes de eso igualaron 1-1 con España. Entre sus victorias destaca un 2-1 frente a Bolivia en la clasificación mundialista. En total, los iraquíes marcaron cinco goles y encajaron cinco en ese tramo.

Noruega presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante Marruecos el 7 de junio, y antes de eso golearon 3-1 a Suecia. La selección escandinava también venció 1-4 a Italia en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial. En ese período, Noruega anotó seis goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos entre Iraq y Noruega en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este partido del 16 de junio en Foxborough representa, según la información proporcionada, un encuentro sin historial reciente documentado entre los dos equipos.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Iraq ocupa la segunda posición y Noruega la tercera antes del inicio de los partidos de la fase de grupos.