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Cómo ver Ipswich vs Liverpool: Detalles del partido, noticias de los equipos, streaming en directo y más

Ipswich vs Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League

¿Cómo ver el partido de Premier League entre Ipswich y Liverpool? GOAL te comparte todo: consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Ipswich Town recibe al Liverpool en Portman Road en un duelo de Premier League que llega en un momento de transición para ambos clubes. Los Tractor Boys afrontan el partido con la presión de un inicio de temporada irregular, mientras que los Reds buscan su primera victoria en la liga tras dos empates consecutivos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

crest
Premier League - Jornada 3
Portman Road

¿Cómo ver Ipswich vs Liverpool en línea?

El Ipswich vs Liverpool se puede seguir en directo a través de HBO Max y UNIVERSO.

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Acerca del partido

El Ipswich de Gary O'Neil cayó con estrépito ante el Manchester United por 5-2 en su último partido de liga, un resultado que pone en entredicho la solidez defensiva del equipo. Antes de ese tropiezo, el conjunto de Suffolk había encadenado dos victorias, incluyendo un triunfo ante el Sunderland en la Premier League.

El Liverpool de Andoni Iraola llega a Portman Road sin conocer aún la victoria en la Premier League 2026/27. Los de Anfield empataron 2-2 tanto ante el Nottingham Forest como ante el Newcastle en sus dos primeras jornadas, y el técnico vasco necesita que su equipo dé un paso adelante fuera de casa.

La gran novedad en el Liverpool es la posible aparición de Bradley Barcola, el extremo fichado por 123 millones de libras procedente del Paris Saint-Germain. El entrenador ha confirmado que el internacional francés está en condiciones de debutar, aunque llegó al club con escasos minutos de pretemporada en las piernas.

Entre las bajas del Liverpool destaca Hugo Ekitike, el delantero que continúa su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles. Barcola ya había expresado su ilusión por coincidir con su compatriota, pero esa sociedad deberá esperar.

El duelo promete intensidad en un Portman Road que ha visto cómo su equipo ha ganado enteros en casa esta temporada. El Liverpool, sin embargo, tiene argumentos de sobra para imponer su jerarquía sobre el césped suffolkense.

Noticias del equipo y escuadras

Ipswich contra Liverpool alineaciones probables

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
37K. Scherpen6I. Diop24J. Greaves26D. O'Shea3L. Davis10J. Enciso7A. Fatawu38D. Maeda23S. Lukic32M. Nunez29C. Akpom1A. Becker30J. Frimpong5J. Jacquet4V. van Dijk6M. Kerkez18C. Gakpo7F. Wirtz23Víctor Muñoz8D. Szoboszlai10A. Mac Allister9A. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich

Once inicial

Liverpool

Manager

  • G. O'Neil
  • A. Iraola

Gary O'Neil no podrá contar con varios jugadores importantes en el Ipswich. Azor Matusiwa, Jack Taylor, Jaden Philogene-Bidace, Florentino y Emersonn están todos en la enfermería, lo que obliga al técnico a reconfigurar su plantilla. El once proyectado sitúa a Kjell Scherpen bajo palos, con una defensa formada por Issa Diop, Jacob Greaves y Dara O'Shea, mientras que Leif Davis, Julio Enciso, Abdul Fatawu, Daizen Maeda, Sasa Lukic, Marcelino Nunez y Sindre Walle Egeli completan el equipo.

Andoni Iraola tampoco llega al partido con todos sus efectivos. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros y Giovanni Leoni son bajas confirmadas para los Reds. El once previsto del Liverpool apunta a Alisson Becker en portería, con Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en defensa, y Cody Gakpo, Florian Wirtz, Víctor Muñoz, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister en el centro del campo, con Alexander Isak como referencia ofensiva.

Forma

IPS

IPS - Formulario

RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

ASM
L2-3
COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Ipswich llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-2 ante el Manchester United en la Premier League, aunque antes de ese partido había sumado triunfos ante el Leicester en la Carabao Cup (3-1) y ante el Sunderland en la liga (2-1). En total, el conjunto de O'Neil ha marcado doce goles y encajado nueve en ese tramo.

El Liverpool acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Reds empataron 2-2 ante el Nottingham Forest y ante el Newcastle en sus dos primeras jornadas de Premier League, y antes de eso cedieron ante el Mónaco por 3-2 en un amistoso de pretemporada. El único triunfo del período fue un 2-0 ante el Como en un partido de preparación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IpswichEmpateLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
F
1Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2025, cuando el Liverpool goleó al Ipswich por 4-1 en Anfield en la Premier League. Antes de ese resultado, los Reds ya se habían impuesto en Portman Road por 0-2 en agosto de 2024, en la primera jornada de la temporada 2024/25. En los tres encuentros anteriores del conjunto de datos, todos ellos disputados en 2002, el Liverpool dominó con claridad, incluyendo una goleada por 0-6 en Ipswich y un 5-0 en Anfield.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
3
HullHullHUL
220030+36
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
W
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
D
W
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
L
W
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
W
L
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
L
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
L
L
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Ipswich ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Liverpool se sitúa en el decimotercer puesto.

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