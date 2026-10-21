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Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Inter Milán
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la fase de liga de la Champions League que los nerazzurri no pueden permitirse perder.

El conjunto de Cristian Chivu llega a este duelo con la urgencia de sumar tres puntos. Tras la derrota ante el Brujas por 4-3 en la jornada anterior, el técnico rumano ha sido contundente: pide que toda la crítica recaiga sobre él y exige a sus jugadores concentración total en la victoria. Alessandro Bastoni, por su parte, ha lanzado un aviso interno al vestuario para que dejen atrás los éxitos pasados y afronten la realidad con los pies en el suelo.

En el plano doméstico, el Inter atraviesa un momento de solidez notable. La remontada ante el Bologna el pasado fin de semana, con un 3-1 que llegó en la segunda mitad, evidenció la profundidad de una plantilla capaz de cambiar partidos desde el banquillo. Carlos Augusto marcó a los pocos segundos de saltar al campo y asistió a Ange-Yoan Bonny para cerrar la goleada, mientras que Nicolo Barella, capitán accidental, recordó que el verdadero líder del equipo sigue siendo Lautaro Martínez, ausente por lesión.

El Shakhtar llega con una racha impecable. El equipo dirigido por Arda Turan encadena cinco victorias consecutivas entre competiciones domésticas y europeas, con una victoria reciente ante el AEK Atenas por 3-1 en Champions League que demuestra su capacidad competitiva en el continente.

A pesar de su posición más cómoda en la tabla de la fase de liga, el Shakhtar sabe que el Giuseppe Meazza es un escenario exigente. El Inter necesita una respuesta europea contundente después del tropiezo ante el Brujas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu no podrá contar con varios jugadores importantes. Lautaro Martínez, Curtis Jones, Benjamin Pavard y John Stones están en la lista de bajas por lesión. El once probable del Inter incluye a Josep Martinez bajo palos, una línea defensiva formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, con Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, Diouf y Dimarco como carrileros, y la dupla ofensiva compuesta por Esposito y Thuram.

En el bando ucraniano, Arda Turan tiene la baja de Marlon Santos. El Shakhtar apunta a un once con Riznyk en portería, una defensa de cuatro con Tobias, Matviyenko, Bondar y Pedro Henrique, y un bloque medio-ofensivo con Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes y Ocheretko, con Pedrinho y Kaua Elias arriba.

Forma

INT

INT - Formulario

ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SHK

SHK - Formulario

CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
AEK
W3-1
KOL
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri ganaron 3-1 al Bologna el 17 de octubre, su resultado más reciente, y antes habían derrotado al Parma por 3-0. La única derrota en este período fue la caída ante el Brujas por 4-3 en Champions League, un resultado que complica su posición en la fase de liga. En total, el Inter ha marcado 11 goles y encajado 9 en estos cinco encuentros.

El Shakhtar presenta una forma extraordinaria, con cinco victorias consecutivas. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la Premier League ucraniana el 17 de octubre. En Champions League, derrotaron al AEK Atenas por 3-1 el 14 de octubre. En los últimos cinco partidos, el equipo de Turan ha anotado 10 goles y solo ha concedido 2.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Champions League data del 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter venció al Shakhtar por 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los cinco precedentes registrados, el Inter no ha perdido ninguno, con dos victorias y tres empates. El resultado más abultado fue una goleada del Inter por 5-0 en la Europa League de agosto de 2020.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Shakhtar ocupa la duodécima posición, mientras que el Inter se encuentra en el puesto 30. Esa diferencia refleja la urgencia del conjunto milanés: los nerazzurri necesitan puntos para no verse comprometidos en la clasificación, mientras que el Shakhtar llega con la comodidad de quien pelea desde una posición más desahogada.

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