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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter Milán vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede al live stream desde el enlace oficial disponible más abajo.

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la fase de liga de la Champions League que los nerazzurri no pueden permitirse perder.

El conjunto de Cristian Chivu llega a este duelo con la urgencia de sumar tres puntos. Tras la derrota ante el Brujas por 4-3 en la jornada anterior, el técnico rumano ha sido contundente: pide que toda la crítica recaiga sobre él y exige a sus jugadores concentración total en la victoria. Alessandro Bastoni, por su parte, ha lanzado un aviso interno al vestuario para que dejen atrás los éxitos pasados y afronten la realidad con los pies en el suelo.

En el plano doméstico, el Inter atraviesa un momento de solidez notable. La remontada ante el Bologna el pasado fin de semana, con un 3-1 que llegó en la segunda mitad, evidenció la profundidad de una plantilla capaz de cambiar partidos desde el banquillo. Carlos Augusto marcó a los pocos segundos de saltar al campo y asistió a Ange-Yoan Bonny para cerrar la goleada, mientras que Nicolo Barella, capitán accidental, recordó que el verdadero líder del equipo sigue siendo Lautaro Martínez, ausente por lesión.

El Shakhtar llega con una racha impecable. El equipo dirigido por Arda Turan encadena cinco victorias consecutivas entre competiciones domésticas y europeas, con una victoria reciente ante el AEK Atenas por 3-1 en Champions League que demuestra su capacidad competitiva en el continente.

A pesar de su posición más cómoda en la tabla de la fase de liga, el Shakhtar sabe que el Giuseppe Meazza es un escenario exigente. El Inter necesita una respuesta europea contundente después del tropiezo ante el Brujas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu no podrá contar con varios jugadores importantes. Lautaro Martínez, Curtis Jones, Benjamin Pavard y John Stones están en la lista de bajas por lesión. El once probable del Inter incluye a Josep Martinez bajo palos, una línea defensiva formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, con Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, Diouf y Dimarco como carrileros, y la dupla ofensiva compuesta por Esposito y Thuram.

En el bando ucraniano, Arda Turan tiene la baja de Marlon Santos. El Shakhtar apunta a un once con Riznyk en portería, una defensa de cuatro con Tobias, Matviyenko, Bondar y Pedro Henrique, y un bloque medio-ofensivo con Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes y Ocheretko, con Pedrinho y Kaua Elias arriba.

Forma

El Inter llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri ganaron 3-1 al Bologna el 17 de octubre, su resultado más reciente, y antes habían derrotado al Parma por 3-0. La única derrota en este período fue la caída ante el Brujas por 4-3 en Champions League, un resultado que complica su posición en la fase de liga. En total, el Inter ha marcado 11 goles y encajado 9 en estos cinco encuentros.

El Shakhtar presenta una forma extraordinaria, con cinco victorias consecutivas. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la Premier League ucraniana el 17 de octubre. En Champions League, derrotaron al AEK Atenas por 3-1 el 14 de octubre. En los últimos cinco partidos, el equipo de Turan ha anotado 10 goles y solo ha concedido 2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Champions League data del 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter venció al Shakhtar por 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los cinco precedentes registrados, el Inter no ha perdido ninguno, con dos victorias y tres empates. El resultado más abultado fue una goleada del Inter por 5-0 en la Europa League de agosto de 2020.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Shakhtar ocupa la duodécima posición, mientras que el Inter se encuentra en el puesto 30. Esa diferencia refleja la urgencia del conjunto milanés: los nerazzurri necesitan puntos para no verse comprometidos en la clasificación, mientras que el Shakhtar llega con la comodidad de quien pelea desde una posición más desahogada.