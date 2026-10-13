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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Brujas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver Inter Milán vs Brujas están disponibles a continuación.

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Inter Milán recibe al Club Brujas en el Giuseppe Meazza de Milán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Cristian Chivu busca la primera victoria europea de la temporada ante un rival que llega en un buen momento de forma.

Los nerazzurri afrontan este partido con la confianza que da una goleada. El pasado fin de semana, Inter despachó a Parma con un contundente 3-0 en Serie A, con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu desde el punto de penalti y Marcus Thuram. El equipo controló el 59% de la posesión y generó 2,36 xG en un partido que quedó resuelto antes del descanso.

En Europa, sin embargo, el panorama exige más. Inter cayó 2-1 ante el Real Madrid en la primera jornada, un resultado que recordó las distancias que aún existen en la élite continental. Chivu ha sido claro al respecto: no existe ninguna fórmula ni dinero capaz de comprar la gloria europea, y ha pedido a sus jugadores que conviertan sus sueños en responsabilidad.

Brujas llega a Milán con sus propias razones para creer. El equipo de Ivan Leko ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos en la First Division A belga, incluyendo una victoria por 4-1 fuera de casa ante el RAAL La Louvière. Su única derrota en ese tramo llegó también en Europa, un 3-2 ante el Aston Villa en la primera jornada.

El partido tiene un subplot emotivo. El portero Yann Sommer regresa al estadio donde se labró su reputación en Italia, ahora vistiendo los colores del Brujas. Su compatriota suizo y defensor del Inter, Manuel Akanji, ha dejado claro que la amistad no tendrá cabida durante los noventa minutos.

Benjamin Pavard alcanzó su partido número 50 en Serie A en la victoria ante Parma, y ha calificado al Inter como el mejor club de Italia. La continuidad que Chivu ha construido en la plantilla se pondrá a prueba ante un Brujas que no viene a Milán a espectar.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Inter Milán vs Brujas en directo, incluyendo canal de televisión, opciones de streaming y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu tiene previsto alinear un once de garantías para el partido europeo. El once proyectado del Inter es el siguiente: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Curtis Jones y John Stones están en la lista de bajas por lesión y no estarán disponibles para este encuentro.

Por parte del Brujas, Ivan Leko espera contar con Yann Sommer bajo palos, respaldado por una defensa formada por Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Han-Beom Lee. El centro del campo lo compondrían Freddie Potts, Hugo Vetlesen y Hans Vanaken, con Jan Virgili, Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi en ataque. Joel Ordóñez figura como baja por lesión en el equipo visitante. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del inicio del partido.

Forma

El Inter llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el 3-0 ante el Parma en Serie A, y previamente también goleó al Udinese por 5-3 en la liga italiana. La única derrota en ese tramo llegó en la Champions League, el 2-1 ante el Real Madrid. En conjunto, los nerazzurri han marcado 13 goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

El Club Brujas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 a domicilio ante el RAAL La Louvière en la First Division A, y en ese mismo tramo también superó al Genk por 3-0 y al Royal Antwerp por 3-1. La única derrota del equipo belga en este período llegó en Europa, el 3-2 ante el Aston Villa. Brujas ha anotado nueve goles y ha recibido seis en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este partido. La información se actualizará cuando esté disponible antes del inicio del encuentro.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Inter Milán ocupa actualmente la posición 25 mientras que el Club Brujas se sitúa en el puesto 22. Ambos equipos buscan mejorar su clasificación con una victoria en el Giuseppe Meazza.