Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inglaterra vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Inglaterra vs RD Congo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Inglaterra y RD Congo se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, con un lugar en los cuartos de final en juego. Es el debut de los Tres Leones en la fase eliminatoria, y Thomas Tuchel sabe que ya no hay margen para experimentos.

Inglaterra terminó primera en el Grupo L con siete puntos. Ganaron 4-2 a Croacia en el debut, empataron sin goles ante Ghana y cerraron la fase de grupos con una victoria 2-0 sobre Panamá. Jude Bellingham fue el jugador más completo del torneo en ese último partido: gol, asistencia, más pases clave, más regates completados y más entradas en 70 minutos.

Declan Rice, pieza central del mediocampo de Tuchel, se perdió el partido ante Panamá por molestias en el gemelo, pero se espera su regreso al once inicial. Su vuelta es fundamental para que Inglaterra tenga el control que necesita en la fase de eliminación directa.

RD Congo llega a Atlanta como protagonista de una de las historias del torneo. Es la primera vez que los Leopardos alcanzan la ronda eliminatoria de un Mundial. Sébastien Desabre construyó un equipo difícil de batir, con Chancel Mbemba como eje defensivo y Yoane Wissa como referencia ofensiva tras marcar tres de los cuatro goles congoleños en la fase de grupos.

En su último partido, RD Congo remontó para vencer 3-1 a Uzbekistán y sellar el pase. Wissa estuvo imparable, y la presencia de nombres conocidos de la Premier League como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku le da al equipo de Desabre una solidez que no debe subestimarse.

Inglaterra parte como favorita, pero el vestuario es consciente de que los octavos de final no perdonan a quienes no están al cien por cien. Jordan Pickford habló de la unión del grupo y de la disposición del equipo a darlo todo por su seleccionador. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel no ha confirmado lesiones ni sanciones en el equipo inglés. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con una defensa formada por Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly y Djed Spence. Elliot Anderson y Declan Rice forman el doble pivote, con Jude Bellingham y Marcus Rashford por detrás de Bukayo Saka y Harry Kane. Se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

Sébastien Desabre tampoco ha reportado bajas oficiales en RD Congo. El once proyectado apunta a Lionel Mpasi-Nzau en portería, con una línea defensiva compuesta por Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku. Brian Cipenga y Samuel Moutoussamy ocuparían el centro del campo, con Nathanael Mbuku y Noah Sadiki en bandas y Yoane Wissa junto a Cédric Bakambu en ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante Panamá en el Mundial, y antes de eso golearon 4-2 a Croacia en el debut del torneo. El único punto cedido llegó en el empate sin goles frente a Ghana. En total, los Tres Leones marcaron diez goles y encajaron dos en esos cinco encuentros.

RD Congo acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Cerraron la fase de grupos con un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán, y antes habían empatado 1-1 con Portugal en el primer partido del torneo. La única derrota llegó ante Colombia por 1-0. En los amistosos previos, empataron 0-0 con Dinamarca y cayeron 2-1 ante Chile. En esos cinco partidos, los Leopardos anotaron cinco goles y recibieron cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Inglaterra y RD Congo en el conjunto de datos disponible. Este partido podría representar el primer cruce entre ambas selecciones en la fase eliminatoria de un gran torneo.

Clasificación

Inglaterra terminó primera en el Grupo L del Mundial 2026, mientras que RD Congo avanzó desde el Grupo K como tercer clasificado.